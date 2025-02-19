Символ победы: археологи сделали громкое открытие в Никополе (фото)

Археологи обнаружили древний храм, который мог быть посвящен римским императорам в Никополе, Греция.

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Археологи, которые проводят раскопки в древнем городе Никополе, расположенном на северо-западе Греции, исследуют храм, посвященный римским императорам. Открытие удалось сделать на агоре, центральной площади города. Оно предлагает новое понимание градостроительства и архитектуры римской эпохи, пишет Greek Reporter.

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Никополь, что означает "Город победы", основан после победы римлян в битве при Акции в 31 году до нашей эры. Город, в котором когда-то проживало до 150 000 жителей, построил Октавиан, что впоследствии стал императором Августом, в честь победы над Марком Антонием и Клеопатрой VII. Расположенный как столица региона, Никополь стал значительным городским и политическим центром в первые годы существования Римской империи.

Недавние раскопки предоставили ценные сведения об архитектурных особенностях этого места Фото: Ministry of Culture

Недавние раскопки предоставили ценные сведения об архитектурных особенностях этого места. Исследователи обнаружили кафельный пол, что , как полагают, был частью агоры, а также мраморную доску в честь римских императоров, надпись на которой сохранилась полностью неповрежденной.

Другая мраморная плита, хотя и сохранилась лишь частично, похоже, является вотивным посвящением, сделанным местным чиновником. Само здание нашли возле естественной насыпи, что указывает на двухуровневую рыночную площадь, подобную тем, что существовали в имперскую эпоху.

Структурные находки свидетельствуют о массивном пропилоне, который был единственным входом с пятью ступенями, ведущими в здание, демонстрируя масштаб и мастерство сооружения. Снаружи здание украшали богато декорированные мраморные фасады, а раскопки обнаружили черно-белый геометрический мозаичный пол.

Также археологи обнаружили второй этаж, закрытый переработанными архитектурными элементами, что подтверждает две основные фазы строительства, которые датируются имперским периодом, между II и IV веками нашей эры.

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Ученые отмечают, что сооружение было ключевым общественным зданием на городской агоре, которое широко использовалось в имперский период. Хотя его точная функция остается неопределенной, эксперты считают, что оно, вероятно, посвящено поклонению римским императорам.

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