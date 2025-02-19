Новые доказательства: ученые "состарили" Великую Китайскую стену на 300 лет (фото)

Археологи обнаружили доказательства того, что стену начали строить еще во времена династии Западной Чжоу. По словам исследователей, это открытие стало прорывом в понимании истории Великой Китайской стены.

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Археологические находки в восточнокитайской провинции Шаньдун свидетельствуют о том, что Великая китайская стена на 300 лет старше, чем считали исследователи. Недавние раскопки обнаружили доказательства того, что самые древние участки стены датируются концом правления династии Западная Чжоу (1046 г. до н. э. — 771 г. до н. э.) и началом периода Чуньцю (770 г. до н. э. — 476 г. до н. э.), пишет Arkeonews.

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Раскопки охватили 1100 квадратных метров в деревне Гуанли в период с мая по декабрь 2024 года. Это первые систематические раскопки Великой китайской стены после предыдущих исследований.

Во время исследования археологи проанализировали растительный кремнезем и кости животных с помощью передовых методов, таких как оптически-стимулированная люминесценция (OSL) и датирование углеродом-14. Ученые подтвердили несколько этапов строительства, обнаружив утрамбованные земляные стены, дороги, жилые фундаменты, траншеи и ямы для пепла.

Это открытие стало прорывом в понимании истории Великой Китайской стены Фото: pexels.com

Чжан Су из Института культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун объяснил, что стены принадлежат к двум разным периодам. Самые ранние секции имеют ширину около 10 метров и, возможно, происходят со времен династии Чжоу (1046 г. до н. э. — 256 г. до н. э.).

Более поздние стены, датируемые периодом Чжаньго, известного как период Воюющих государств (475 г. до н. э. — 221 г. до н. э.), демонстрируют более сложные строительные техники, некоторые секции превышают 30 метров в ширину. Лю Чжэн, исследователь Китайского общества культурных реликвий, описал это открытие как значительный прорыв в понимании истории Великой Китайской стены.

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Среди других находок — две резиденции времен династии Чжоу под ранними конструкциями стены, что свидетельствует о том, что эта территория изначально была поселением. Команда также обнаружила остатки города Пиньин, древнего места, упомянутого в исторических текстах, расположенного в 1,5 км к северу от Великой Стены.

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