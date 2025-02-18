Изготовленные из внеземного материала: ученые обнаружили самую большую коллекцию необычных украшений (фото)
Исследователи обнаружили, что некоторые артефакты железного века, обнаруженные на древних кладбищах Ченстохова, изготовлены из метеоритного железа. Археологи отмечают, что эти предметы изготовили из одного метеорита, а не из разных источников.
Исследователи определили, что артефакты, обнаруженные в захоронениях раннего железного века в Польше, изготовлены из метеоритного железа. Ученые обнаружили внеземной металл в артефактах из кладбищ Ченстохова-Ракув и Ченстохова-Мирув, пишет Mirror.
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Эксперты предполагают, что эти артефакты, а именно три браслета, кольцо на лодыжку и булавка, образуют одну из крупнейших известных коллекций артефактов из метеоритного железа, найденных на одном археологическом объекте. Исследователи пришли к выводу, что эти предметы, скорее всего, изготовлены из одного метеорита, а не из разных источников.
Это открытие особенно важно, поскольку указывает на то, что тогдашнее сообщество имело представление об обработке железа. Исследователи отмечают, что метеоритное железо потеряло высокую символическую ценность, которую оно когда-то имело в бронзовом веке, до появления выплавки железа.
Ученые также предполагают, что метеоритное железо намеренно использовали для создания специфических узоров в ювелирных изделиях, что почти на тысячу лет опередило развитие таких передовых материалов, как булат и дамасская сталь.
Присутствие метеоритного железа, смешанного с выплавленным железом, стало неожиданной находкой. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что вместо того, чтобы рассматривать его как редкий материал, его просто использовали как практический ресурс, вероятно, с эстетической целью.
Для определения элементного состава артефактов использовали передовые аналитические методы, в частности портативную рентгеновскую флуоресценцию (p-XRF), сканирующую электронную микроскопию (SEM) с энергодисперсионной спектроскопией (EDS), а также рентгеновскую микротомографию.Важно
Доктор Альберт Жамбон отметил, что целью исследования было проследить истоки выплавки железа. Он пояснил, что понимание того, когда и где впервые появилась такая форма обработки металла, требует различения метеоритного и плавленого железа в археологических находках.
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