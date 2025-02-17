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Технологии и наука

Оказался не мужчиной: захоронение аскета привело к неожиданным открытиям (фото)

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Фото: Paula Kotli / Journal of Archaeological Science: Reports | Исследуя захоронение монаха-аскета, обнаруженное в Иерусалиме, ученые сделали неожиданное открытие

Исследуя захоронение монаха-аскета, обнаруженное в Иерусалиме, ученые сделали неожиданное открытие. Оказалось, что останки принадлежат женщине, а это не типично для того времени.

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В Иерусалиме, Израиль, археологи обнаружили захоронение, которое переворачивает представление об аскетических практиках византийской эпохи. Ранее считали, что там похоронен мужчина-монах, однако недавний научный анализ показал, что останки, скорее всего, принадлежали женщине, пишет Arkeonews.

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Место захоронения, расположенное в Хирбат-эль-Масане близ Старого города Иерусалима, было частью византийского монастыря, действовавшего между 350 и 650 годами нашей эры. Среди раскопанных захоронений исследователи нашли скелет, окруженный большими металлическими кольцами, каждое из которых диаметром примерно десять сантиметров и общим весом несколько десятков килограммов.

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Археологи обнаружили захоронение, которое переворачивает представление об аскетических практиках византийской эпохи
Фото: Paula Kotli / Journal of Archaeological Science: Reports

Эти железные кандалы, которые обычно связывают с мужчинами-аскетами, заставили экспертов сначала сделать вывод, что это захоронение принадлежало мужчине-монаху. Однако детальное исследование останков изменило это предположение. Паула Котле из Института науки Вейцмана вместе со своими коллегами проанализировала белки в зубной эмали и обнаружила маркеры, указывающие на то, что захоронение принадлежит женщине.

Это открытие предоставляет редкие археологические доказательства, подтверждающие исторические рассказы о женщинах-аскетах в Римской империи. Записи IV века нашей эры свидетельствуют, что женщины прибегали к религиозной самодисциплине, а такие выдающиеся фигуры, как Мелания Старшая и ее внучка, Мелания Римлянка, практиковали аскетизм в монастырских сообществах.

Хотя текстовые источники признают женщин-аскетов, физические доказательства этого до сих пор были немногочисленными. Присутствие женщины, похороненной с железными кандалами, является весомым доказательством того, что некоторые женщины шли на крайние самоограничения в поисках духовной преданности, что противоречит предыдущим предположениям о том, что такие практики были только мужскими.

Расположение монастыря вдоль христианского паломнического пути в Иерусалим усиливает его значение. В византийский период город стал главным религиозным центром, который привлекал верующих со всей Римской империи. Монастыри не только служили центрами поклонения, но и предоставляли приют и наставления путешественникам.

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Обнаружение останков женщины-аскета свидетельствует, что женщины могли играть более активную роль в этих общинах, чем считалось ранее. Это открытие побуждает к дальнейшим исследованиям участия женщин в религиозной жизни византийской эпохи и изменения исторических взглядов на гендерные роли в аскетических традициях.

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