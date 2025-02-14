Новое понимание прошлого: археологи раскопали сразу пять римских статуй в Турции (фото)

В Турции археологи раскопали статуи римской эпохи, известной реализмом и детализированными произведениями искусства. Эти находки стали важным источником знаний о культуре прошлого.

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В древнем городе Перге в Анатолии, Турция, археологи раскопали пять статуй, которые дают новое понимание художественного наследия региона. Находки исследователей датируются римским императорским периодом, пишет Arkeonews.

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Перге, основанный в эллинистический период около III века до н. э., стал процветающим центром торговли и культуры. Город, первоначально заселенный памфилийцами, позже перешел под римское господство в I веке до нашей эры.

Другая важная находка — 1,87-метровая статуя одетой женщины времен династии Северов Фото: Türkiye Directorate of Cultural Heritage and Museums

Среди последних находок — почти 2-метровая статуя Афродиты, которая сидит на дельфине рядом с богом Эросом. Эксперты считают, что это произведение, датированное II веком нашей эры, является репликой более древней статуи.

Другая важная находка — 1,87-метровая статуя одетой женщины времен династии Северов. Неподалеку удалось обнаружить похожую женскую статую. Кроме того, во время раскопок на Восточной улице города нашли еще две статуи: мужскую и женскую.

Эти артефакты способствуют пониманию скульптурных традиций Перге, которые использовали в период Римской империи. Эта эпоха, охватывающая период с I века до н. э. по V век н. э., известна своим реализмом, грандиозными архитектурными проектами и детализированными скульптурами, на которые повлияли греческие и этрусские традиции. Художники того времени делали акцент на реалистичности изображений, сосредотачиваясь на индивидуальной экспрессии и сложных деталях.

Перге является важным свидетельством этого художественного наследия, ведь его хорошо сохранившиеся руины содержат скульптуры, изображающие божеств, мифологических персонажей и повседневную жизнь. Последние открытия подтверждают роль города как выдающегося художественного центра римского мира.

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Эти статуи не только отражают эстетические предпочтения и мастерство того периода, но и дают представление о культурных и религиозных верованиях того времени. Нынешние раскопки являются частью проекта "Наследие для будущего", инициативы, направленной на сохранение и популяризацию исторического наследия региона.

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