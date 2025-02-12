Лучше современных аналогов: археологи раскопали интересный артефакт на севере Турции

Во время раскопок в Адрианополе археологи нашли многоразовый фильтр для воды из бронзы. Этот артефакт, возрастом более 1500 лет, тщательно ухаживали и часто использовали.

Related video

В турецкой провинции Карабюк археологи обнаружили бронзовый предмет, датированный V веком нашей эры. По мнению ученых, этот артефакт служил фильтром для напитков, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Открытие сделали в Адрианополе, городе, названном в честь римского императора Адриана. Это место, которое постоянно заселяли от позднего энеолита до римского и ранневизантийского периодов, в конце концов, покинули.

Раскопки обнаружили множество сооружений, среди которых бани, театр, виллы и церкви, украшенные сложными мозаиками. На этих мозаиках изображены реки Гихон, Пишон, Тигр и Евфрат, а также различные животные, что вызывает сравнение с известным античным городом Зевгма.

Эрсин Челикбаш из Университета Карабюку отметил значение этого места, назвав Адрианополь "мозаичным раем" благодаря замечательным художественным деталям, найденным по всему городу. Он описал его как одно из важнейших античных поселений в западном Причерноморье.

Недавно обнаруженный бронзовый артефакт имеет длину 9,2 см и коническую форму с кольцом для переноски. Эксперты предполагают, что он использовался как многоразовый фильтр для напитков, пропуская жидкость и задерживая твердые частицы.

По словам Челикбаша, наличие кольца для переноски указывает на то, что за фильтром тщательно ухаживали и часто использовали. Он также пояснил, что жители Адрианополя, вероятно, прикрепляли фильтр к соломинке из тростника, что обеспечивало практичный и гигиеничный способ потребления напитков.

Важно

Изысканные украшения и оружие: в Италии археологи раскопали богатый некрополь железного века (фото)

"Сегодня мы используем пластиковые соломинки, но жители Адрианополя сделали этот процесс гораздо более здоровым способом, используя растительные материалы и бронзовые фильтры", — добавил Челикбаш.

Ранее Фокус писал о деньгах дьявола — уникальных сокровищах, которые исследователи обнаружили в Нидерландах.

А также мы рассказывали о редких артефактах, обнаруженных во время раскопок в Турции. Исследователи раскопали