Изысканные украшения и оружие: в Италии археологи раскопали богатый некрополь железного века (фото)

Исследователи обнаружили более 200 гробниц, которые датируют ранним железным веком. Специалисты раскопали многочисленные артефакты, которые указывают на особый статус похороненных в некрополе людей.

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Археологи, работающие в Тренто, Италия, обнаружили большой доримский некрополь времен раннего железного века. Открытие произошло во время реставрационных работ в районе Санта-Кроче, пишет Heritage Daily.

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Согласно официальному заявлению пресс-службы провинциального совета, на глубине восемь метров под современным уровнем улицы удалось обнаружить более 200 гробниц. Считается, что некрополь относится к раннему железному веку, между IX и VI веками до нашей эры.

В этот период регион был домом для ретинов — конфедерации альпийских племен, имевших языковые и культурные связи с этрусками.

Исследователи обнаружили большой доримский некрополь времен раннего железного века Фото: Provincia Autonoma di Trento

Эксперты отмечают, что железный век ознаменовал значительные исторические и культурные сдвиги во всем Средиземноморье, в частности появление таких крупных цивилизаций, как этруски, финикийцы, греки и кельты.

Исследователь Франко Марзатико рассказал, что эта эпоха совпадает с крупными историческими событиями, включая первые задокументированные Олимпийские игры в 776 году до н. э. и традиционную дату основания Рима в 753 году до н. э.

Характерной особенностью некрополя является его слоистая структура, с вертикально размещенными погребальными стелами, обозначающими западную границу каменной камеры под курганом. Со временем вокруг этого участка были сконцентрированы дополнительные захоронения.

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Наличие погребальных вещей высокого статуса, включая металлическое оружие и изысканные украшения с инкрустациями из янтаря и стеклянной пасты, свидетельствует о широких культурных взаимодействиях с регионами Италии и предоставляет ценную информацию о тогдашней социальной иерархии.

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