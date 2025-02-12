Вишукані прикраси і зброя: в Італії археологи розкопали багатий некрополь залізного віку (фото)
Дослідники виявили понад 200 гробниць, які датують раннім залізним віком. Фахівці розкопали численні артефакти, які вказують на особливий статус похованих у некрополі людей.
Археологи, що працюють у Тренто, Італія, виявили великий доримський некрополь часів раннього залізного віку. Відкриття відбулося під час реставраційних робіт у районі Санта-Кроче, пише Heritage Daily.
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Згідно з офіційною заявою пресслужби провінційної ради, на глибині вісім метрів під сучасним рівнем вулиці вдалося виявити понад 200 гробниць. Вважається, що некрополь належить до раннього залізного віку, між IX і VI століттями до нашої ери.
У цей період регіон був домом для ретинів — конфедерації альпійських племен, що мали мовні та культурні зв'язки з етрусками.
Експерти зазначають, що залізний вік ознаменував значні історичні та культурні зрушення в усьому Середземномор'ї, зокрема появу таких великих цивілізацій, як етруски, фінікійці, греки і кельти.
Дослідник Франко Марзатіко розповів, що ця епоха збігається з великими історичними подіями, включаючи перші задокументовані Олімпійські ігри в 776 році до н. е. і традиційну дату заснування Риму в 753 році до н. е.
Характерною особливістю некрополя є його шарувата структура, з вертикально розміщеними похоронними стелами, що позначають західну межу кам'яної камери під курганом. З часом навколо цієї ділянки були сконцентровані додаткові поховання.Важливо
Наявність поховальних речей високого статусу, включаючи металеву зброю та вишукані прикраси з інкрустаціями з бурштину та скляної пасти, свідчить про широкі культурні взаємодії з регіонами Італії та надає цінну інформацію про тогочасну соціальну ієрархію.
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