Знайшли царські скарби сарматів: серед них золотий браслет вагою 370 грамів (фото)

Під час розкопок кургану Карабау-2 казахстанські археологи розкопали понад 1000 артефактів сарматів, серед них 100 — золоті прикраси.

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Археологи, які працюють на кургані в Атирауській області Казахстану, виявили значну колекцію стародавніх сарматських артефактів. Під час розкопок вдалося розкопати дев'ять могил, сім з яких збереглися у відмінному стані, а також різноманітні предмети, пов'язані з кочовою сарматською культурою, пише Arkeonews.

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Курган Карабау-2, розташований за 10 кілометрів на північ від села Карабау в Кизилкогайському районі, є частиною серії поховань, пов'язаних із сарматами.

Цей кочовий народ займав євразійські степи з V століття до н. е. по IV століття н.е., впливаючи на історію сусідніх цивілізацій, включаючи римлян і персів. Останні розкопки надали ще одне підтвердження ролі регіону в історії сарматів.

Серед найвизначніших знахідок — 370-грамовий золотий браслет із хитромудрими гірськими леопардами з обох боків Фото: Gov.kz.

Серед найвизначніших знахідок — 370-грамовий золотий браслет із хитромудрими гірськими леопардами з обох боків. Окрім нього, дослідники виявили золоті прикраси, зброю, керамічні посудини та людські останки, причому деякі могили ідентифіковані як царські через їхні вишукані звичаї поховання. Учені також розкопали дві добре збережені дерев'яні чаші — унікальну знахідку в археологічній історії Казахстану.

Марат Касенов, керівник команди розкопок, наголосив, що ці знахідки посилюють історичне значення Атирауської області для розуміння сарматської культури. Під час розкопок дослідники каталогізували близько 1 000 артефактів, зокрема 100 золотих прикрас, прикрашених зображеннями хижих тварин.

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Майбутні дослідження будуть розширені завдяки залученню антропологів, географів та інших фахівців. Артефакти представлять на майбутній виставці "Золото сарматів".

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