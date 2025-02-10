Розкопають древній Севастополіс: турецькі археологи планують розпочати дослідження

Учені планують розпочати розкопки Севастополіса, древнього міста у провінції Токат. Це місто, розташоване на ключовому торговому шляху древності, відіграло важливу роль у розвитку регіону.

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Археологи розпочали масштабні розкопки, щоб виявити стародавнє місто Севастополіс, приховане під сучасним поселенням Сулусарай, Туреччина. Це місце, яке колись було ключовим центром торгівлі та культури, планують ретельно дослідити, щоб розкрити його історичне значення, пише Heritage Daily.

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Севастополіс, розташований у турецькій провінції Токат, відігравав важливу роль в елліністичну, римську та візантійську епохи. Розташоване на життєво важливому торгівельному шляху, місто з'єднувало Тавіум із Себастією та мало сполучення з Кесарією. Хоча точна дата його заснування залишається невизначеною, напис свідчить, що воно отримало статус поліса за часів імператора Траяна (98-117 рр. н. е.).

Попередні розкопки розпочалися у 1987 році під керівництвом Дирекції музею Токата, після чого їх відновили у 2010 році під керівництвом французької команди, а згодом — під керівництвом Шенґюля Ділека Фуля з 2013 по 2018 рік. Останній етап зосереджений на римській лазні та візантійській церкві, однак раніше виявлені написи свідчать про існування інших споруд, включаючи храми, гімназію, стадіон та агору.

Однією з головних проблем розкопок є розташування міста під сучасним поселенням Сулусарай. За словами доктора Акина Темюра з Університету Ондокуз Маїс (OMU), для продовження розкопок необхідно провести масштабну роботу. Необхідно знести сучасні будівлі, що вимагає співпраці між місцевою владою та бізнесом.

Ще однією перешкодою є глибокий шар мулу, відкладений річкою Чекерек, який ховає останки під 10-метровим шаром ґрунту. Темюр зазначив, що хоча фінансування надійшло від Спеціальної адміністрації та Міністерства культури, потрібні більші фінансові ресурси, щоб забезпечити повне розкопування та збереження об'єкта.

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Цей проєкт має великий потенціал як для академічного світу, так і для регіонального туризму. Проливаючи світло на Севастополіс, дослідники зможуть поглибити своє розуміння стародавніх цивілізацій, а сам об'єкт може стати цінною культурною пам'яткою.

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