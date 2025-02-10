Раскопают древний Севастополис: турецкие археологи планируют начать исследования

Ученые планируют начать раскопки Севастополиса, древнего города в провинции Токат. Этот город, расположенный на ключевом торговом пути древности, сыграл важную роль в развитии региона.

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Археологи начали масштабные раскопки, чтобы обнаружить древний город Севастополис, скрытый под современным поселением Сулусарай, Турция. Это место, которое когда-то было ключевым центром торговли и культуры, планируют тщательно исследовать, чтобы раскрыть его историческое значение, пишет Heritage Daily.

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Севастополис, расположенный в турецкой провинции Токат, играл важную роль в эллинистическую, римскую и византийскую эпохи. Расположенный на жизненно важном торговом пути, город соединял Тавиум с Себастией и имел сообщение с Кесарией. Хотя точная дата его основания остается неопределенной, надпись свидетельствует, что он получил статус полиса во времена императора Траяна (98-117 гг. н. э.).

Предыдущие раскопки начались в 1987 году под руководством Дирекции музея Токата, после чего их возобновили в 2010 году под руководством французской команды, а затем — под руководством Шенгюля Дилека Фуля с 2013 по 2018 год. Последний этап сосредоточен на римской бане и византийской церкви, однако ранее обнаруженные надписи свидетельствуют о существовании других сооружений, включая храмы, гимназию, стадион и агору.

Одной из главных проблем раскопок является расположение города под современным поселением Сулусарай. По словам доктора Акина Темюра из Университета Ондокуз Маис (OMU), для продолжения раскопок необходимо провести масштабную работу. Необходимо снести современные здания, что требует сотрудничества между местными властями и бизнесом.

Еще одним препятствием является глубокий слой ила, отложенный рекой Чекерек, который прячет останки под 10-метровым слоем почвы. Темюр отметил, что хотя финансирование поступило от Специальной администрации и Министерства культуры, нужны большие финансовые ресурсы, чтобы обеспечить полное раскапывание и сохранение объекта.

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Этот проект имеет большой потенциал как для академического мира, так и для регионального туризма. Проливая свет на Севастополис, исследователи смогут углубить свое понимание древних цивилизаций, а сам объект может стать ценным культурным памятником.

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