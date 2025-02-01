Еще одна свастика: археологи сделали неожиданное открытие загадочного народа (фото)

Во время раскопок в провинции Анджанг археологи обнаружили часть храмовой башни чамов. Внутри ученые нашли многочисленные артефакты, в частности связанные с буддизмом.

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Во вьетнамской провинции Анджанг археологи обнаружили вотивные артефакты, связанные с народом чам, древней австронезийской группой, происхождение которой до сих пор загадка. Это открытие произошло в районе Ан Фу, местности, известной своей общиной чамов, предки которых когда-то жили в центральном Вьетнаме и прибрежной Камбодже, пишет Heritage Daily.

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Чамы основали сильное государство Чампа, ряд индуистско-буддийских княжеств, образованных во II веке нашей эры. На протяжении веков Чампа сталкивалась со все большим давлением со стороны расширяющейся Кхмерской империи и вьетнамских наступательных действий.

Во время раскопок удалось обнаружить сооружение, получившее название "Священная яма" и идентифицированное как часть храмовой башни чамов. Это древнее сооружение имеет круговую кирпичную кладку в виде свастики — символа, который в буддистской традиции ассоциируется с удачей. Эксперты датируют храм IX или X веком, отмечая его историческое значение как редкого примера архитектуры чамов.

Древняя постройка имеет круговую кирпичную кладку в виде свастики Фото: Xuân Toản

Центральное место в открытии занимали вотивные подношения, сделанные во время строительства храма. Среди них — золотой предмет с записью буддийского учения, известного как "Пратитья самутпада", то есть причинное происхождение.

Кроме этого, ученые нашли вазу в стиле камандалу, покоящуюся на золотом цветке с восемью лепестками, а также ряд артефактов из стекла и драгоценных камней. Вместе эти находки проливают свет на духовные практики и художественное мастерство чамов.

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Эти раскопки не только раскрывают художественные и религиозные традиции народа чам, но и демонстрируют важность сохранения такого наследия для лучшего понимания истории культуры Юго-Восточной Азии.

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