Неожиданные открытия: исследование раскрыло сложные связи средневековых общин (фото)

Исследовав более 700 захоронений в Австрии, археологи обнаружили сильные генетические различия между сообществами. Несмотря на это, исследователи отмечают мирный характер сосуществования в течение шести поколений.

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Недавно ученые провели детальное археогенетическое исследование, проанализировав останки более 700 человек раннего Средневековья. Выводы, сделанные на основе захоронений в Мьодлинге и Леоберсдорфе, Австрия, раскрыли новые подробности о происхождении и культурной динамике древнего населения региона, пишет Arkeonews.

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Исследование выявило разительные генетические различия между этими двумя сообществами. Люди в Леоберсдорфе имели преимущественно восточноазиатские генетические маркеры, тогда как жители Мьодлинга — европейское происхождение.

Фото: Benedict Seidl

Несмотря на разное происхождение, эти группы сосуществовали в течение шести поколений, обмениваясь культурными практиками и традициями захоронения. Это исследование является частью проекта Европейского исследовательского совета "HistoGenes", который сосредотачивается на аварском периоде VIII века н. э., когда восточноазиатские степные общины поселились в Центрально-Восточной Европе наряду с местным населением.

Десятилетиями происхождение людей, похороненных в этих местах, оставалось загадкой. Были ли они прямыми потомками аварских завоевателей, или смесью местного и пришлого населения? Генетический анализ более 500 могил в Мьодлинге и почти 150 в Леоберсдорфе дал ответы на эти вопросы.

Исследование выявило четкие генетические различия, которые не могли выявить только археологические данные. Генетик Ке Ванг отметил: "Генетическая разница между этими группами была очень четкой и последовательной для большинства людей на этих местах".

Интересно, что культурная интеграция сохранялась, несмотря на генетические различия. Историк Вальтер Поль отметил, что обе общины приняли аварскую идентичность, разделяя похожий образ жизни и культурные символы.

Дорис Пани-Кучера, антрополог, также отметила мирный характер этой эпохи, заявив: "Мы не нашли на скелетах никаких боевых травм, и почти нет никаких признаков дефектов".

Исследование также выявило сложные родственные связи. Исследователи реконструировали родословные шести поколений, отметив, что большинство людей имели общие биологические связи, однако не найдено никаких доказательств инбридинга.

Генетик Зузана Гофманова отметила: "Большое количество генетических связей позволило нам реконструировать современные родословные в шесть поколений на каждом участке".

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Еще одним ключевым открытием стала роль женщин в этих общинах. Матери в Леоберсдорфе, вероятно, происходили из восточноазиатских регионов, тогда как матери в Мьодлинге имели европейские корни. Несмотря на эти различия, обе группы сохранили свою культурную идентичность, что свидетельствует об общем статусе и взаимном уважении.

Иоганнес Краузе, директор Института эволюционной антропологии Макса Планка, отметил важность исследования, отметив: "Захоронение Мёдлинга является одним из крупнейших, когда-либо проанализированных генетически, и такие результаты имеют большой потенциал для будущих исследований в различных дисциплинах".

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