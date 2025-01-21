Воссоздали церемониальную маску шаманки: 9000-летнее захоронение привело к новым открытиям

Во время раскопок в Германии археологи обнаружили захоронение шаманки, которая жила около 9000 лет назад. Недавно ученые воссоздали ее головной убор, который имел церемониальное значение.

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В 1934 году исследователи раскопали могилу периода европейского мезолита (15,000-5,000 лет до н. э.), которая дает представление о жизни и роли первых людей. Среди содержимого могилы был сложный головной убор, часть большого массива артефактов, намекающих на важную роль похороненной в ней женщины, пишет Live Science.

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Это захоронение, расположенное в Бад-Дюрренберге, в центральной Германии, содержит останки женщины в возрасте от 25 до 40 лет, а также фрагменты скелета ребенка, положенных на ее коленях. Анализ ДНК показал, что младенец был дальним родственником, а не ее ребенком.

Вокруг останков находились интересные погребальные предметы, в частности полая кость журавля для хранения крошечных каменных ножей, отполированный топор, оленья кость для нанесения красной охры и более 50 подвесок, сделанных из зубов различных животных.

Эти предметы, в сочетании с ритуальными элементами захоронения, такими как щедрое использование красной охры, указывают на то, что умершая, вероятно, имела большое культурное значение.

В пользу такой интерпретации свидетельствует уникальное строение скелета женщины. Первый шейный позвонок неправильной формы и частично сросшийся, возможно, вызывал у нее необычные ощущения, такие как покалывание или ползание мурашек под кожей, а также непроизвольные движения глаз.

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Эксперты предполагают, что эти физические признаки в сочетании с тщательно продуманным характером захоронения указывают на то, что она могла быть шаманкой или духовной целительницей. Проводя параллели с шаманскими практиками Сибири и северной Евразии, исследователи реконструировали ее головной убор, предполагая, что он мог включать кости животных, клыки, раковины и рога, нанизанные вместе в церемониальную маску.

Это открытие стало важным источником знаний о ритуалах и культурных ролях последних охотников-собирателей Европы перед переходом к сельскохозяйственным обществам.

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