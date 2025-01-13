Шокирующее открытие: ученые раскрыли правду об останках сестры Клеопатры

Почти 100 лет ученые считали, что останки, найденные в Эфесе, принадлежали Арсине IV, сестре Клеопатры. Однако новое исследование черепа раскрыло неожиданную правду.

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Группа исследователей вернулась к изучению таинственного черепа, найденного почти столетие назад среди древних руин Эфеса, Турция. Этот череп, найденный в 1929 году и связанный с величественной гробницей на главной улице города, давно интриговал археологов и историков из-за его возможной связи с Арсиноей IV, птолемеевской принцессой и сестрой Клеопатры, пишет Heritage Daily.

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Череп нашел австрийский археолог Йозеф Кейл в саркофаге в Октогоне, мавзолее на главной улице Эфеса, а в 1982 году удалось найти остальную часть скелета. Десятилетиями его связь с Арсиноей IV казалась правдоподобной.

Исторические свидетельства описывают ссылку Арсиной в Эфес и казнь в 41 году до н. э. по приказу Марка Антония по настоянию Клеопатры. Дальнейшие предположения возникли из-за дизайна гробницы, который имел сходство со знаменитым Фаросом Александрийским, что потенциально намекало на захоронение лица царского рода.

Однако недавнее исследование под руководством Герхарда Вебера из Венского университета поставило под сомнение эту теорию. Для этого ученые воспользовались современными методами, в частности микро-КТ, радиоуглеродным и генетическим анализами.

Исследователи определили, что череп датируется периодом между 36 и 205 годами до н. э., однако эти останки принадлежали мужчине в возрасте от 11 до 14 лет. Дальнейшее исследование указало на аномалии развития, такие как сращение черепных швов и деформации челюсти, вероятно, вызванные такими заболеваниями, как синдром Тречера-Коллинза или дефицит витамина D.

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Эти выводы опровергают возможную связь с Арсиноей IV, однако возникают новые вопросы: кто на самом деле похоронен в гробнице и где похоронена сестра Клеопатры. Открытие демонстрирует важность современных научных методов в разгадке тайн прошлого и добавляет еще один слой к истории древнего Эфеса.

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