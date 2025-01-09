Очень странная находка: археологи обнаружили нечто необычное в шахте римского карьера (фото)

Исследуя древний карьер в Юго-Восточной Англии археологи нашли уникальный артефакт: разрисованный собачий бакулюм, то есть кость пениса. Ученые считают, что эта находка — часть ритуала, связанного с ритуалами плодородия.

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Археологи обнаружили необычный артефакт в шахте римского карьера в Суррее, Англия, который проливает свет на духовные практики романо-британского периода. Ученые считают, что найденная разрисованная кость собачьего пениса, была частью древнего ритуала плодородия, пишет Arkeonews.

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Место находки, известняковая шахта глубиной 4 метра в районе Юэлл, стала важным источником находок с момента начала раскопок в 2015 году. Шахта содержала останки около 300 домашних животных — свиней, лошадей, коров, овец и собак — вместе с расчлененными человеческими скелетами.

Археологи обнаружили необычный артефакт в шахте римского карьера Фото: Pre-Construct Archaeology

Большинство останков животных не имели никаких признаков болезни, забоя или сожжения. Это позволяет предположить, что их захоронение ритуальное. Интересно, что многие обнаруженные — собаки небольших пород, таких как терьеры или корги. Это необычно для того времени, ведь охотничьи и пастушьи собаки были более распространенными.

Исследование биоархеолога Эллен Грин сосредоточено на разрисованном собачьем бакулюме, или кости пениса, найденном на этом месте. Используя рентгеновскую флуоресценцию, она обнаружила, что красная охра, минерал, который не встречается в природе в этой местности, вручную нанесена на кость перед тем, как ее поместили в шахту. Это свидетельствует символическое значение кости, возможно, связанное с обрядами плодородия.

Лошади и собаки играли ключевую роль в духовной жизни римской Британии, часто ассоциируясь с плодородием, защитой и исцелением. Такие божества, как Эпона, которую почитали за ее связь с плодородием и потусторонним миром, часто изображали этих животных в своей иконографии.

Примечательно, что в шахте также обнаружили необычное количество новорожденных и перинатальных останков животных, в частности 14 жеребят, что указывает на преднамеренное разведение и жертвоприношение в ритуальных целях. Такие находки подтверждают теорию о том, что этот объект был чем-то большим, чем просто функциональный карьер; это было место ритуального значения.

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Хотя точное назначение находки остается неопределенным, его существование дает редкий взгляд на духовные и культурные практики римской Британии. Артефакт служит напоминанием о глубоких связях между повседневной жизнью, природой и духовностью в древних обществах.

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