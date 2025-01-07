Вымирание хоббитов: кто на самом деле уничтожил жителей острова Флорес

До недавнего времени ученые считали, что Homo floresiensis, вид карликовых людей, которые жили на острове Флорес, исчез из-за деятельности современных людей. Однако новое исследование свидетельствует о другой истинной причине коллапса.

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Около 50 000 лет назад на индонезийском острове Флорес обитал уникальный вид миниатюрных людей — Homo floresiensis, которых часто называют "людьми-хоббитами". Сначала исследователи считали, что эти крошечные гоминиды исчезли из-за современных людей, однако последние исследования указывают на другие причины, пишет IFLScience.

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Новое исследование, которое еще не прошло рецензирование, указывает на изменение климата как на вероятную причину их вымирания. Исследователи утверждают, что уменьшение количества осадков существенно повлияло на карликовых слонов, известных как стегодоны, от которых Homo floresiensis в значительной степени зависел в своем питании.

Эти маленькие слоны делили остров с хоббитами, пока изменение климата не привело к пересыханию их водных источников, что вызвало катастрофический коллапс для обоих видов.

Исследователи отмечают, что археологические свидетельства Homo floresiensis исчезают примерно за 4 000 лет до того, как на Флоресе появился Homo sapiens, около 46 000 лет назад.

Чтобы исследовать причины их исчезновения, команда проанализировала геологические образцы вблизи Лян Буа, ключевого места обитания хоббитов, сосредоточившись на уровнях изотопов магния, кальция и кислорода. Это позволило им собрать воедино историю климатических изменений в регионе.

Их выводы показывают, что примерно 76 000 лет назад количество осадков на Флоресе было намного выше и стабильнее.

В течение следующих 20 000 лет количество осадков значительно уменьшилось, а сезонная изменчивость возросла. К 50 000 лет назад количество осадков во время летних муссонных дождей упало до 430 миллиметров в год, что оставило стегодонов с ограниченным доступом к воде во время засушливых сезонов.

Исследователи предлагают два возможных сценария развития событий. В одном из них слоны остались вблизи Лян Буа, уязвимые недостатку воды и преследованию со стороны Homo floresiensis, которые жили вокруг водоемов.

Или же слоны могли мигрировать в более влажные прибрежные регионы, где незнакомая среда, вероятно, поставила бы под угрозу их выживание. Если хоббиты пошли за своей добычей, они могли столкнуться с новыми опасностями и, возможно, даже с современными людьми, которые путешествовали по побережью на пути к Океании.

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Хотя достоверных доказательств взаимодействия между Homo sapiens и Homo floresiensis нет, исследователи не исключают возможности их короткого контакта. Это исследование демонстрирует хрупкость экосистем и глубокое влияние климатических изменений на древние виды.

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