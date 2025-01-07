Влияли на Европу задолго до викингов: исследование раскрыло неизвестные подробности древних миграций

Ученые обнаружили доказательства перемещения населения из Скандинавии в Британию. Благодаря этому открытию, они могут детально изучить формирование генетического ландшафта Европы.

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Согласно новому исследованию, скандинавы влияли на генетический ландшафт Британских островов еще за столетия до вторжения викингов. Исследования древней ДНК, в частности из останков мужчины, похороненного в римском Йорке, свидетельствуют о перемещении германских, римских и викингских групп, которые сформировали раннюю историю континента, пишет Arkeonews.

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Исследование представляет новый метод анализа данных под названием Twigstats, который повышает точность сравнения генетически сходных групп. Этот подход выявил новые детали глобальных миграций, которые помогли ученым понять сложные закономерности, что определяли раннюю европейскую историю.

Исследователи проанализировали более 1 500 геномов людей, живших в течение первого тысячелетия нашей эры, в частности такие исторические периоды, как железный век, падение Римской империи и эпоху викингов.

Скандинавы влияли на генетический ландшафт Британских островов еще за века до вторжения викингов Фото: Oliver Uberti

Используя Twigstats ученые обнаружили следы перемещения населения, в частности миграции из Скандинавии в южную Британию, Германию, Италию и другие страны в течение раннего железного века.

Одно из главных открытий — захоронение мужчины с 25% скандинавским происхождением в Римском Йорке — свидетельствует о том, что скандинавы были в Британии за столетия до эпохи викингов.

Исследование также осветило вторую волну миграции из Центральной Европы в Скандинавию между 300 и 800 годами н. э., которая повлияла на генетический состав населения эпохи викингов. Археологические данные подтверждают этот вывод, показывая, что центральноевропейские мигранты поселились и интегрировались в скандинавские общества, сигнализируя о длительных генетических изменениях.

Эпоха викингов (ок. 800-1050 гг. н. э.) стала еще одним важным периодом миграции и культурного обмена. Генетические связи между скандинавским происхождением и останками викингов на территории Британии и Киевской Руси согласуются с историческими свидетельствами о набегах и военных экспедициях. Массовые захоронения в Британии содержат останки людей, которые имели прямые связи со Скандинавией, что демонстрирует масштаб этих взаимодействий.

Ведущий автор исследования Лео Шпейдель отметил потенциал Twigstats в выявлении миграционных паттернов во всем мире.

"Этот метод позволяет нам проследить тонкие генетические изменения со временем, предлагая более четкую картину исторических движений. Это инструмент, который может ответить на вопросы о миграции среди различных групп населения", — пояснил он.

Соавтор исследования Питер Хизер отметил, что исторические тексты указывают на трансформационное влияние миграций, а Twigstats теперь предоставляет средства для проверки и уточнения этих свидетельств.

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Это исследование раскрывает влияние миграций на формирование культурного и генетического наследия Европы, предлагая более глубокое понимание истории континента и его взаимосвязанного прошлого.

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