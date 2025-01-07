Впливали на Європу задовго до вікінгів: дослідження розкрило невідомі подробиці древніх міграцій

Учені виявили докази переміщення населення зі Скандинавії до Британії. Завдяки цьому відкриттю, вони можуть детально вивчити формування генетичного ландшафту Європи.

Related video

Згідно з новим дослідженням, скандинави впливали на генетичний ландшафт Британських островів ще за століття до вторгнення вікінгів. Дослідження стародавньої ДНК, зокрема з останків чоловіка, похованого в римському Йорку, свідчать про переміщення германських, римських і вікінгських груп, які сформували ранню історію континенту, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження представляє новий метод аналізу даних під назвою Twigstats, який підвищує точність порівняння генетично подібних груп. Цей підхід виявив нові деталі глобальних міграцій, що допомогли вченим зрозуміти складні закономірності, які визначали ранню європейську історію.

Дослідники проаналізували понад 1 500 геномів людей, які жили впродовж першого тисячоліття нашої ери, зокрема такі історичні періоди, як залізний вік, падіння Римської імперії та епоху вікінгів.

Скандинави впливали на генетичний ландшафт Британських островів ще за століття до вторгнення вікінгів Фото: Oliver Uberti

Використовуючи Twigstats вчені виявили сліди переміщення населення, зокрема міграції зі Скандинавії до південної Британії, Німеччини, Італії та інших країн впродовж раннього залізного віку.

Одне з головних відкриттів — поховання чоловіка з 25% скандинавським походженням у Римському Йорку — свідчить про те, що скандинави були в Британії за століття до епохи вікінгів.

Дослідження також висвітлило другу хвилю міграції з Центральної Європи до Скандинавії між 300 і 800 роками н. е., яка вплинула на генетичний склад населення епохи вікінгів. Археологічні дані підтверджують цей висновок, показуючи, що центральноєвропейські мігранти оселилися та інтегрувалися в скандинавські суспільства, сигналізуючи про тривалі генетичні зміни.

Епоха вікінгів (бл. 800-1050 рр. н. е.) стала ще одним важливим періодом міграції та культурного обміну. Генетичні зв'язки між скандинавським походженням і останками вікінгів на території Британії та Київської Русі узгоджуються з історичними свідченнями про набіги та військові експедиції. Масові поховання у Британії містять останки людей, які мали прямі зв'язки зі Скандинавією, що демонструє масштаб цих взаємодій.

Провідний автор дослідження Лео Шпейдель відзначив потенціал Twigstats у виявленні міграційних патернів у всьому світі.

"Цей метод дозволяє нам простежити тонкі генетичні зміни з часом, пропонуючи чіткішу картину історичних рухів. Це інструмент, який може відповісти на питання про міграції серед різних груп населення", — пояснив він.

Співавтор дослідження Пітер Хізер зазначив, що історичні тексти вказують на трансформаційний вплив міграцій, а Twigstats тепер надає засоби для перевірки та уточнення цих свідчень.

Важливо

Угорські археологи знайшли перше поховання жінки-воїна X століття разом зі зброєю (фото)

Це дослідження розкриває вплив міграцій на формування культурної та генетичної спадщини Європи, пропонуючи глибше розуміння історії континенту та його взаємопов'язаного минулого.

Раніше Фокус писав про першу в історії тривимірну мапу. Її виявили у французькій печері.

А також ми розповідали, де саме Александр Македонський розбив персів, що стало поворотним моментом в історії полководця.