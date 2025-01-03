Тайна раскрыта: ученые узнали, где именно Александр Македонский разбил персов

В 334 году до н. э. состоялась битва на реке Граник, в которой Александр Македонский столкнулся с войсками империи Ахеменидов, что стало поворотным моментом в истории полководца. Теперь ученые считают, что нашли точное место сражения.

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Исследователи считают, что определили место, где Александр Македонский столкнулся с Персидской империей в решающей битве на реке Граник. Это событие 334 года до н. э. положило начало походу Александра на персидскую территорию, подготовив почву для дальнейшего завоевания Ближнего Востока, пишет Live Science.

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Расположенное примерно в 10 километрах к северу от современного города Бига на северо-западе Турции, это место привлекает внимание своей исторической важностью. Профессор археологии Рейхан Керпе из Университета Канаккале Онсекиз Март рассказал, что "битва на реке Граник была не только одним из важнейших поворотных моментов в жизни Александра, который впоследствии принес ему эпитет "Великий", но и поворотным моментом в мировой истории".

Команда Керпе нашла новые доказательства, подтверждающие эту теорию Фото: Photo courtesy Reyhan Körpe

Команда Керпе нашла новые доказательства, подтверждающие эту теорию. Среди открытий команды — остатки древнего города Гермейон, известного по историческим свидетельствам как последний лагерь Александра перед битвой.

Используя геоморфологический анализ, исследователи реконструировали древний ландшафт и обнаружили, что русло реки Граник мало изменилось на протяжении веков, а болотистые участки, не соответствующие описаниям поля битвы, отсутствовали тогда.

Ученые обнаружили холм, на котором, вероятно, располагались персидско-греческие наемники. Фермеры в этом районе во время вспашки раскопали человеческие останки и оружие, в частности кости взрослого мужчины. Керпе отметил, что отсутствие традиционных могильных знаков свидетельствует о том, что останки не являются частью официального кладбища. Для установления их возраста и происхождения нужен дальнейший анализ.

Историк Грэм Райтсон из Университета штата Южная Дакота, выразил энтузиазм по поводу находки.

"Восхищает то, что они считают, что его удалось идентифицировать", — прокомментировал Райтсон, добавив, что будущие раскопки, вероятно, дадут больше информации.

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Команда Керпе планирует продолжить свои усилия с помощью геофизических исследований и раскопок, чтобы обнаружить то, что лежит под поверхностью. Эти исследования будут способствовать нашему пониманию одной из важнейших битв античности и ее длительного наследия.

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