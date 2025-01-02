Самое выдающееся открытие года: в Германии нашли редкое украшение римской эпохи

Археологи обнаружили редкую брошь из позолоченного серебра и инкрустациями из красных гранатов. Этот артефакт ученые считают одной из важнейших археологических находок 2024 года.

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Во время полевых исследований вблизи города Рец, Германия, археологи обнаружили древнюю брошь. Это украшение, датированное VII веком, выделяется как одна из важнейших находок 2024 года благодаря своему изяществу, пишет Heritage Daily.

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Брошь, изготовленная из позолоченного серебра, украшена альмандинами, красными гранатами, которые высоко ценили в позднеримский период. Эти полудрагоценные камни выложены в технике перегородчатой эмали, известной своими геометрическими узорами. Яйцевидная форма броши имеет сложный узор, напоминающий переплетение змей.

Государственный археолог Детлеф Янцен высоко оценил находку, отметив ее исключительную ценность и тщательное мастерство. Полированные гранаты альмандина были точно огранены и установлены так, чтобы максимизировать их блеск. Рифлёная позолоченная основа украшения ещё больше усиливает их сияние.

Похожие артефакты находили в дворянских захоронениях в Рейнской области и Швеции, но наличие такого изделия в Германии, которое датируется периодом Великого переселения народов, вызывает вопросы среди ученых.

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