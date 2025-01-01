Нашли там, где никто не ждал: ученые обнаружили свастику на средневековом артефакте

Археологи обнаружили уникальный средневековый артефакт с изображением свастики. До сих пор ученые не находили похожих предметов в Норвегии, что вызвало у исследователей вопросы.

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Во время раскопок в Норвегии археологи обнаружили неординарные артефакты, которые раскрывают подробности о текстильном производстве Средневековья. Исследователи также нашли пряслице с выгравированными символами свастики, что вызвало интерес ученых из-за исторического и культурного значения символа, пишет Heritage Daily.

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Раскопки, проведенные NIKU (Норвежский институт исследований культурного наследия) в муниципалитете Тенсберг округа Вестфольд, обнаружили остатки ткацкой фабрики XIII века.

Среди найденных артефактов — грузики от ткацкого станка, шесть пряслиц, наперсток из медного сплава и резной предмет из оленьего рога, который, возможно, был частью станка. Однако пряслице с тремя свастиками, направленными вправо и влево, вырезанное из красного песчаника, выделяется своим уникальным дизайном.

Свастика — древний символ, имеющий корни в различных евразийских религиях и культурах, используемый на протяжении тысячелетий. Термин происходит от санскритского слова "свасти", что означает "добро" или "благополучие".

В Европе символ имеет исторические связи с солнечными крестами бронзового века и на XX век обычно ассоциировался с процветанием и удачей. Однако его использование нацистской партией затмило эти предыдущие значения в современном западном контексте.

Ханне Экстрём Йордал, археолог и руководитель проекта раскопок в Тенсберге, объяснила, что артефакт обнаружили в доме, датированном XIII веком.

Она отметила: "Хотя пряслица являются распространенными находками этого периода, наличие свастики на таком объекте необычно. На сегодня мы не нашли прямых параллелей".

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Эта находка демонстрирует сложность интерпретации исторических артефактов, особенно тех, которые содержат многозначные символы. Это открытие не только обогащает наше понимание средневекового ремесла, но и служит напоминанием об эволюции культурного значения символов с течением времени.

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