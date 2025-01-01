Нашли там, где никто не ждал: ученые обнаружили свастику на средневековом артефакте
Археологи обнаружили уникальный средневековый артефакт с изображением свастики. До сих пор ученые не находили похожих предметов в Норвегии, что вызвало у исследователей вопросы.
Во время раскопок в Норвегии археологи обнаружили неординарные артефакты, которые раскрывают подробности о текстильном производстве Средневековья. Исследователи также нашли пряслице с выгравированными символами свастики, что вызвало интерес ученых из-за исторического и культурного значения символа, пишет Heritage Daily.
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Раскопки, проведенные NIKU (Норвежский институт исследований культурного наследия) в муниципалитете Тенсберг округа Вестфольд, обнаружили остатки ткацкой фабрики XIII века.
Среди найденных артефактов — грузики от ткацкого станка, шесть пряслиц, наперсток из медного сплава и резной предмет из оленьего рога, который, возможно, был частью станка. Однако пряслице с тремя свастиками, направленными вправо и влево, вырезанное из красного песчаника, выделяется своим уникальным дизайном.
Свастика — древний символ, имеющий корни в различных евразийских религиях и культурах, используемый на протяжении тысячелетий. Термин происходит от санскритского слова "свасти", что означает "добро" или "благополучие".
В Европе символ имеет исторические связи с солнечными крестами бронзового века и на XX век обычно ассоциировался с процветанием и удачей. Однако его использование нацистской партией затмило эти предыдущие значения в современном западном контексте.
Ханне Экстрём Йордал, археолог и руководитель проекта раскопок в Тенсберге, объяснила, что артефакт обнаружили в доме, датированном XIII веком.
Она отметила: "Хотя пряслица являются распространенными находками этого периода, наличие свастики на таком объекте необычно. На сегодня мы не нашли прямых параллелей".Важно
Эта находка демонстрирует сложность интерпретации исторических артефактов, особенно тех, которые содержат многозначные символы. Это открытие не только обогащает наше понимание средневекового ремесла, но и служит напоминанием об эволюции культурного значения символов с течением времени.
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