Не празднование, а ритуалы: как ацтеки и майя отмечали Новый год

Хотя майя и ацтеки разработали календарь, похожий на григорианский, их традиции празднования Нового года сильно отличались от наших. Основой перехода между годами были ритуалы, направленные на задабривание богов.

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Мезоамериканские культуры тоже праздновали Новый год с уникальными традициями и верованиями. Хотя их календари имели сходство с современными системами, празднования отражали культурные ценности, ритуалы и связь с космосом, пишет Greek Reporter.

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Ацтеки и майя разработали календари с 365-дневным годом, подобные современному григорианскому календарю, но также использовали 260-дневный ритуальный календарь. Эти системы определяли не только их понимание времени, но и их практики, связанные с праздниками и духовными обрядами.

Новогодние традиции ацтеков

Ацтеки отмечали конец своего календарного года через Немонтеми, период, обозначенный значительной осторожностью. Этот переход, охватывавший пять "пустых дней", считался временем несчастий. Чтобы уменьшить потенциальную опасность, ацтеки прибегали к ритуальному посту, очищению и воздерживались от основных видов деятельности.

11 марта по современному григорианскому календарю отмечался ацтекский Новый год, известный как "Yancuic Xihuitl". Празднование началось с выдувания ракушек, практика, которая до сих пор сохранилась среди мексиканских общин.

Ацтекские жрецы играли важную роль, проводя церемонии обновления в честь таких божеств, как Тлалок, бог дождя, и Уицилопочтли, бог солнца и войны. Эти ритуалы имели целью обеспечить плодородие, сельскохозяйственное процветание и космическое равновесие.

Акцент на задабривании богов в это время отражал веру ацтеков в цикличность времени и их усилия, направленные на избежание космических нарушений. Ритуальные практики, а не масштабные празднования, характеризовали их празднование Нового года.

Празднование Нового года в мае

Для майя переход между годами также вращался вокруг пятидневного периода несчастий. Фото: Wikimedia Commons

Для майя переход между годами также вращался вокруг пятидневного периода несчастий, известного как Ваеб. Это время, приходившееся на конец 365-дневного календаря, отмечалось молитвами, жертвоприношениями и размышлениями. Путешествий и важных решений избегали, чтобы не привлечь к себе несчастья.

Накануне Нового года, известного как "Сидение Попа", гадание занимало центральное место. Жрецы майя давали предсказания для городов, общин и отдельных людей, руководя подготовкой к следующему году. Ритуалы включали подношение благовоний и церемониальные танцы у костров, чтобы получить благосклонность богов.

Новый год, или 1 Поп, знаменовал собой новое начало. Жители выполняли символические действия: убирали свои дома, выбрасывали старые вещи и обновляли личные алтари. Жрецы заменяли статуи богов-покровителей в храмах, что отражало циклический взгляд на время и приверженность к космической гармонии.

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Обе цивилизации, несмотря на различия, разделяли глубокое почитание календарей и их роли в формировании духовной и повседневной жизни. Их традиции, тесно переплетенные с верованиями, демонстрируют богатое культурное наследие Мезоамерики.

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