Потерянная история: украинские археологи обнаружили невероятное многослойное поселение (фото)

Команда археологов обнаружили ранее неизвестное поселение, которое принесло артефакты нескольких исторических периодов. Ученые нашли реликвии бронзового века, раннего железного века и казацкой эпохи.

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В декабре 2024 года во время археологических разведок исследователи из Историко-культурного заповедника "Бельск" обнаружили многослойное поселение. Это место, известное сейчас как "Тупичино", получило свое название от расположенного поблизости лесного озера, обозначенного на исторических топографических картах, пишет ИКЗ "Бельск" на своей странице в Facebook.

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ИКЗ "Бельск", расположенный на территории Сумской и Полтавской областей, создали в мае 2005 года. Исследования Бельского городища продолжаются с 1906 года, а в июле 2016 года археологи нашли самый большой из найденных на Левобережной Украине кладов, который состоит из 30 золотых изделий.

В последующие годы исследователи обнаружили артефакты скифской эпохи, в частности золотые изделия и украшения, уцелевшие амфоры и посуду.

Эпоха позднего заселения дала самую большую коллекцию находок Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»

В конце 2024 года археологи, под руководством кандидата исторических наук Константин Пеляшенко, обнаружили артефакты, охватывающие несколько исторических периодов, в частности бронзового века, раннего железного века и казацкой эпохи.

Эпоха позднего заселения дала самую большую коллекцию находок, таких как детали конской уздечки, железные ножи, подковки для обуви, поясная пряжка, гвозди, свинцовые пули и фрагменты глиняной посуды.

Открытие имеет значительную ценность для понимания истории Котелевщины конца XVI-XVII веков и более ранних эпох. Артефакты с этого места дают важное представление о региональной истории, культуре и повседневной жизни. Исследователи планируют продолжить свою работу на обнаруженном поселении, надеясь на дальнейшие открытия, которые могут обогатить знания о прошлом этого региона.

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Это исследование демонстрирует важность сохранения археологического наследия и его роль в связи современного общества с его историческими корнями. Понимание прошлого может предложить новые перспективы культурного развития и исторических событий.

Ранее Фокус писал об артефакте со свастикой. До сих пор ученые не находили похожих предметов в Норвегии, что вызвало у исследователей вопросы.

А также мы рассказывали об артефакте из притчи о десяти девах, который обнаружили возле библейской горы в Иерусалиме.