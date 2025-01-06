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Технологии и наука

Венгерские археологи нашли первое захоронение женщины-воина X века вместе с оружием (фото)

археологи, археология, Венгрия, женщина, захоронение, оружие, мадьяры, могила, генетический анализ, лук
Фото: PLOS ONE (2024) | Археологи исследовали захоронение женщины-воина, которое датируется X веком

Археологи исследовали захоронение женщины-воина, которое датируется X веком. Это захоронение отличается среди других полным набором оружия: удалось найти лук, колчан и фрагменты стола.

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В Венгрии археологи обнаружили захоронение женщины-воина, которое проливает свет на гендерные роли в период завоевания. Ученые из Сегедского университета и Института венгерских исследований сделали открытие на кладбище Сарретудвари-Хизофолд, датированном X веком, пишет Arkeonews.

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археологи, археология, Венгрия, женщина, захоронение, оружие, мадьяры, могила, генетический анализ, лук Fullscreen
В Венгрии археологи обнаружили захоронение женщины-воина, которое проливает свет на гендерные роли в период венгерского завоевания
Фото: PLOS ONE (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0313963

Мадьяры мигрировали из евразийских степей в Нижний Дунай около 830 г. н. э., достигнув Карпатского бассейна в IX или начале X века. Известные своими конными лучниками, они установили господство в регионе, что завершилось основанием Венгерского королевства в конце века.

Мужские захоронения этой эпохи часто включают целый набор оружия: луки, колчаны, мечи и топоры. Однако находки оружия в женских захоронениях вызвали значительные научные дискуссии, поскольку эти находки не всегда указывают на то, что человек был воином.

археологи, археология, Венгрия, женщина, захоронение, оружие, мадьяры, могила, генетический анализ, лук Fullscreen
Содержимое могилы включало лук с роговой накладкой, колчан, фрагменты стрел, серебряное кольцо для волос и ожерелье из стекла и полудрагоценных камней
Фото: PLOS ONE (2024).DOI:10.1371/journal.pone.0313963

Это исследование сосредоточено на могиле № 63 (SH-63), раскопанной в 1980-х годах, но недавно повторно проанализированной с помощью современных междисциплинарных методов. Несмотря на плохое состояние скелета, генетический анализ подтвердил, что это была женщина.

Содержимое могилы включало лук с роговой накладкой, колчан, фрагменты стрел, серебряное кольцо для волос и ожерелье из стекла и полудрагоценных камней. Как отмечают исследователи, эти находки отличают захоронение от других на этом же кладбище.

Предыдущие исследования не могли подтвердить пол SH-63 из-за неоднозначных черт черепа. Однако исследователи извлекли генетический материал из петросальной кости, зуба и других образцов, и все они подтвердили, что этот человек был женщиной. Уникальное расположение предметов и немного перекошенное положение тела еще больше выделяют это захоронение как исключительное для того времени.

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Хотя случаи захоронения женщин с оружием были задокументированы и в более ранние эпохи, такие как сарматский и аварский периоды, эти могилы, как правило, содержали одно оружие или символический предмет. Захоронение SH-63 выделяется как первый известный случай в регионе, когда женщина была похоронена с полным комплектом оружия.

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