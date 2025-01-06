Венгерские археологи нашли первое захоронение женщины-воина X века вместе с оружием (фото)
Археологи исследовали захоронение женщины-воина, которое датируется X веком. Это захоронение отличается среди других полным набором оружия: удалось найти лук, колчан и фрагменты стола.
В Венгрии археологи обнаружили захоронение женщины-воина, которое проливает свет на гендерные роли в период завоевания. Ученые из Сегедского университета и Института венгерских исследований сделали открытие на кладбище Сарретудвари-Хизофолд, датированном X веком, пишет Arkeonews.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Мадьяры мигрировали из евразийских степей в Нижний Дунай около 830 г. н. э., достигнув Карпатского бассейна в IX или начале X века. Известные своими конными лучниками, они установили господство в регионе, что завершилось основанием Венгерского королевства в конце века.
Мужские захоронения этой эпохи часто включают целый набор оружия: луки, колчаны, мечи и топоры. Однако находки оружия в женских захоронениях вызвали значительные научные дискуссии, поскольку эти находки не всегда указывают на то, что человек был воином.
Это исследование сосредоточено на могиле № 63 (SH-63), раскопанной в 1980-х годах, но недавно повторно проанализированной с помощью современных междисциплинарных методов. Несмотря на плохое состояние скелета, генетический анализ подтвердил, что это была женщина.
Содержимое могилы включало лук с роговой накладкой, колчан, фрагменты стрел, серебряное кольцо для волос и ожерелье из стекла и полудрагоценных камней. Как отмечают исследователи, эти находки отличают захоронение от других на этом же кладбище.
Предыдущие исследования не могли подтвердить пол SH-63 из-за неоднозначных черт черепа. Однако исследователи извлекли генетический материал из петросальной кости, зуба и других образцов, и все они подтвердили, что этот человек был женщиной. Уникальное расположение предметов и немного перекошенное положение тела еще больше выделяют это захоронение как исключительное для того времени.Важно
Хотя случаи захоронения женщин с оружием были задокументированы и в более ранние эпохи, такие как сарматский и аварский периоды, эти могилы, как правило, содержали одно оружие или символический предмет. Захоронение SH-63 выделяется как первый известный случай в регионе, когда женщина была похоронена с полным комплектом оружия.
Ранее Фокус писал о свастике на средневековом артефакте. До сих пор ученые не находили похожих предметов в Норвегии, что вызвало у исследователей вопросы.
А также мы рассказывали, что самый большой клад в истории человечества нашли под водой. Однако, чтобы воспользоваться этим открытием, придется пройти долгий путь.