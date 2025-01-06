Венгерские археологи нашли первое захоронение женщины-воина X века вместе с оружием (фото)

Археологи исследовали захоронение женщины-воина, которое датируется X веком. Это захоронение отличается среди других полным набором оружия: удалось найти лук, колчан и фрагменты стола.

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В Венгрии археологи обнаружили захоронение женщины-воина, которое проливает свет на гендерные роли в период завоевания. Ученые из Сегедского университета и Института венгерских исследований сделали открытие на кладбище Сарретудвари-Хизофолд, датированном X веком, пишет Arkeonews.

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В Венгрии археологи обнаружили захоронение женщины-воина, которое проливает свет на гендерные роли в период венгерского завоевания Фото: PLOS ONE (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0313963

Мадьяры мигрировали из евразийских степей в Нижний Дунай около 830 г. н. э., достигнув Карпатского бассейна в IX или начале X века. Известные своими конными лучниками, они установили господство в регионе, что завершилось основанием Венгерского королевства в конце века.

Мужские захоронения этой эпохи часто включают целый набор оружия: луки, колчаны, мечи и топоры. Однако находки оружия в женских захоронениях вызвали значительные научные дискуссии, поскольку эти находки не всегда указывают на то, что человек был воином.

Содержимое могилы включало лук с роговой накладкой, колчан, фрагменты стрел, серебряное кольцо для волос и ожерелье из стекла и полудрагоценных камней Фото: PLOS ONE (2024).DOI:10.1371/journal.pone.0313963

Это исследование сосредоточено на могиле № 63 (SH-63), раскопанной в 1980-х годах, но недавно повторно проанализированной с помощью современных междисциплинарных методов. Несмотря на плохое состояние скелета, генетический анализ подтвердил, что это была женщина.

Содержимое могилы включало лук с роговой накладкой, колчан, фрагменты стрел, серебряное кольцо для волос и ожерелье из стекла и полудрагоценных камней. Как отмечают исследователи, эти находки отличают захоронение от других на этом же кладбище.

Предыдущие исследования не могли подтвердить пол SH-63 из-за неоднозначных черт черепа. Однако исследователи извлекли генетический материал из петросальной кости, зуба и других образцов, и все они подтвердили, что этот человек был женщиной. Уникальное расположение предметов и немного перекошенное положение тела еще больше выделяют это захоронение как исключительное для того времени.

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Хотя случаи захоронения женщин с оружием были задокументированы и в более ранние эпохи, такие как сарматский и аварский периоды, эти могилы, как правило, содержали одно оружие или символический предмет. Захоронение SH-63 выделяется как первый известный случай в регионе, когда женщина была похоронена с полным комплектом оружия.

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