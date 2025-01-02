Малоизвестные, но выдающиеся: 5 мумий фараонов, что действительно изменили историю Древнего Египта (фото)

Одна из самых известных мумий — мумия Тутанхамона, который на самом деле не отметился весомым вкладом в историю своего царства. Однако существуют малоизвестные мумии тех правителей, которые значительно повлияли на Древний Египет.

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Попкультура часто освещает практику мумификации в Древнем Египте, хотя и не всегда точно. Как отмечают ученые, довольно часто мумии тех правителей, которые повлияли на историю Египта остаются малоизвестными, пишет Cracked.

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Тутанхамон, например, очень известен, но его правление было коротким и отметилось попыткой изменить политику своего предшественника перед его преждевременной смертью.

Его известность резко контрастирует со скромным влиянием на историю Египта, подобно тому, как незначительная историческая фигура становится символом наследия целой нации. Некоторые фараоны, однако, оставили неизгладимый след в истории и культуре Египта, изменив нацию во время своего правления.

Яхмос I

Яхмос I, например, унаследовал царство, находившееся в состоянии нестабильности Фото: Public Domain

Яхмос I, например, унаследовал царство, находившееся в состоянии нестабильности около 1550 года до н. э., с угрозами со стороны гиксосов на севере и нубийцев на юге.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, он объединил королевство и заложил основу для процветания, закрепив свое место среди величайших правителей Египта.

Тутмос III

Тутмос III, которого часто сравнивают с легендарными завоевателями, значительно расширил территорию Египта Фото: Public Domain

Тутмос III, которого часто сравнивают с легендарными завоевателями, значительно расширил территорию Египта и обогатил его экономику благодаря военным успехам.

Его походы обеспечили господство царства в регионе, снискав ему репутацию блестящего стратега.

Аменхотеп III

Аменхотеп III, правивший с 1390 по 1353 год до н. э., возглавил период мира и культурного расцвета. Фото: Public Domain

Не все величие происходило от завоеваний. Аменхотеп III, правивший с 1390 по 1353 год до н. э., возглавил период мира и культурного расцвета.

При его правлении создали такие архитектурные чудеса, как Колоссы Мемнона и храм в Луксоре, демонстрирующие художественные и технологические достижения его времени.

Сети I

Ученые считают его одним из лучших правителей 19-й династии Фото: Public Domain

Между тем Сети I, фигура, которую часто игнорируют, сыграл ключевую роль в укреплении царства и восстановлении его инфраструктуры.

Ученые считают его одним из лучших правителей 19-й династии, что нашло свое отражение в его роскошной гробнице в Долине Царей.

Рамзес II

Его самоуверенный характер и монументальные проекты обеспечили славу на тысячелетия Фото: Public Domain

Среди этих выдающихся фигур Рамзес II, которого часто называют "Великим", оставил после себя огромное наследие благодаря военным достижениям и масштабному строительству храмов и статуй по всему Египту.

Его самоуверенный характер и монументальные проекты обеспечили славу на тысячелетия.

Неизменное восхищение этими правителями отражает их глубокое влияние на историю и культуру. Хотя они давно умерли, их истории продолжают резонировать, давая представление о достижениях и стремлениях одной из величайших цивилизаций мира.

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