Маловідомі, але визначні: 5 мумій фараонів, які дійсно змінили історію Стародавнього Єгипту (фото)

Одна з найвідоміших мумій — мумія Тутанхамона, який насправді не відзначився вагомим внеском в історію свого царства. Проте існують маловідомі мумії тих правителів, які значно повпливали на Стародавній Єгипет.

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Попкультура часто висвітлює практику муміфікації в Стародавньому Єгипті, хоча й не завжди точно. Як зазначають вчені, досить часто мумії тих правителів, які вплинули на історію Єгипту залишаються маловідомими, пише Cracked.

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Тутанхамон, наприклад, дуже відомий, але його правління було коротким і відзначилося спробою змінити політику свого попередника перед його передчасною смертю.

Його відомість різко контрастує зі скромним впливом на історію Єгипту, подібно до того, як незначна історична постать стає символом спадщини цілої нації. Деякі фараони, однак, залишили незгладимий слід в історії та культурі Єгипту, змінивши націю під час свого правління.

Яхмос I

Яхмос I, наприклад, успадкував царство, що перебувало у стані нестабільності Фото: Public Domain

Яхмос I, наприклад, успадкував царство, що перебувало у стані нестабільності близько 1550 року до н. е., з загрозами з боку гіксосів на півночі та нубійців на півдні.

Попри важкі обставини, він об'єднав королівство і заклав основу для процвітання, закріпивши своє місце серед найвидатніших правителів Єгипту.

Тутмос III

Тутмос III, якого часто порівнюють з легендарними завойовниками, значно розширив територію Єгипту Фото: Public Domain

Тутмос III, якого часто порівнюють з легендарними завойовниками, значно розширив територію Єгипту і збагатив його економіку завдяки військовим успіхам.

Його походи забезпечили панування царства в регіоні, здобувши йому репутацію блискучого стратега.

Аменхотеп III

Аменхотеп III, який правив з 1390 по 1353 рік до н. е., очолив період миру і культурного розквіту Фото: Public Domain

Не вся велич походила від завоювань. Аменхотеп III, який правив з 1390 по 1353 рік до н. е., очолив період миру і культурного розквіту.

За його правління створили такі архітектурні дива, як Колоси Мемнона та храм у Луксорі, що демонструють мистецькі та технологічні досягнення його часу.

Сеті I

Учені вважають його одним з найкращих правителів 19-ї династії Фото: Public Domain

Тим часом Сеті I, постать, яку часто ігнорують, відіграв ключову роль у зміцненні царства та відновленні його інфраструктури.

Учені вважають його одним з найкращих правителів 19-ї династії, що знайшло своє відображення в його розкішній гробниці в Долині Царів.

Рамзес II

Його самовпевнений характер і монументальні проєкти забезпечили славу на тисячоліття Фото: Public Domain

Серед цих видатних постатей Рамзес II, якого часто називають "Великим", залишив по собі величезну спадщину завдяки військовим досягненням та масштабному будівництву храмів і статуй по всьому Єгипту.

Його самовпевнений характер і монументальні проєкти забезпечили славу на тисячоліття.

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Незмінне захоплення цими правителями відображає їхній глибокий вплив на історію та культуру. Хоча вони давно померли, їхні історії продовжують резонувати, даючи уявлення про досягнення і прагнення однієї з найвидатніших цивілізацій світу.

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