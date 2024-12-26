От римлян до Каролингов: археологи в одном месте нашли уникальные артефакты разных эпох (фото)

Археологи сделали неожиданное открытие, обнаружив древние поселения, древнеримское золотое украшение и средневековые артефакты времен династии Каролингов.

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Во французском городке Пасе археологи откопали золотой перстень возрастом 1800 лет с портретом Венеры Виктрикс, римской богини, символизирующей красоту и победу. Кроме того, во время раскопок исследователи обнаружили коллекцию монет периода поздних Каролингов, пишет Arkeonews.

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Раскопки, проведенные Национальным институтом превентивных археологических исследований Франции (INRAP), обнаружили артефакты, охватывающие период от позднего бронзового века до средневековья.

Золотой перстень, датированный II-III веком н. э., нашли возле древнеримской дороги, построенной между II и IV веками н. э. Эта дорога, с покрытием из кварцевого гравия и рвами по обе стороны, служила важным звеном для торговли и путешествий, соединяя сельские районы с городскими центрами.

На участке также обнаружено средневековое поселение Фото: Coline Herbert / INRAP

Сам перстень, сохранившийся в прекрасном состоянии, украшен тонко вырезанным драгоценным камнем Николо, разновидностью оникса с голубоватой поверхностью на черной основе, с изображением Венеры Виктрикс. Такие изделия часто служили как личными украшениями, так и печатями римской элиты, символизируя социальное положение и духовные убеждения.

На участке также удалось обнаружить средневековое поселение V-X вв. н. э. с сооружениями из дерева, земли и растительных материалов. Четырехугольные участки, дорожки и сооружения для хранения зерна свидетельствуют о сельскохозяйственной направленности поселения.

Среди находок — двенадцать хорошо сохранившихся серебряных монет времен Каролингов, которые, вероятно, были похоронены в эпоху викингов, когда набеги дестабилизировали регион. Хотя точная причина заброшенности поселения в Х веке остается неопределенной, эти монеты дают представление об экономическом и социальном давлении той эпохи.

Археологи также обнаружили следы более ранних периодов заселения: в северных ямах найдены фрагменты керамики позднего бронзового века и терракотовые формы для изготовления оружия. Кроме того, удалось найти погребальный круг раннего железного века, демонстрирующий тогдашние практики захоронения.

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Эти раскопки дают ценную информацию об эволюции моделей поселений, сельскохозяйственных практик и технологических достижений от бронзового века до средневековья, обогащая наше понимание исторического полотна региона.

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