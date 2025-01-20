Место, где заканчивается мир: что известно о Бирклейнских пещерах

Неподалеку от города Диярбакыр, Турция, расположен комплекс пещер, которые связаны с древними мифами и легендами. Ассирийцы считали, что именно из этих пещер начинается река Тигр.

Related video

Бирклейнские пещеры, расположенные в провинции Диярбакыр, Турция, издавна связаны с древними мифами и историческими преданиями. Эти пещеры, которые, по мнению ассирийцев, были "концом света" и истоком реки Тигр, раскрывают слои истории, охватывающие тысячелетия, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Расположенные всего в 15 километрах от центра города Диярбакыр, Бирклейнские пещеры содержат надписи, рельефы и артефакты, датируемые ассирийским и византийским периодами. Взаимосвязанная система пещер состоит из пяти секций, где подземные реки протекают через естественные туннели, прежде чем выйти на поверхность.

Эти водные пути, что ассирийские цари принимали за источники реки Тигр, вдохновили их оставить надписи и рельефы, некоторым из которых более 3 000 лет.

Часть бронзовых ворот Салманасара III из его дворца в Балавате Фото: Public Domain

Одной из выдающихся фигур, связанных с пещерами, является Салманасар III, ассирийский царь, который возглавил экспедицию в регион в 852 году до нашей эры. Считая это место настоящим источником реки Тигр, он задокументировал свои открытия в надписях возле пещеры.

Нижний вход в пещеру до сих пор содержит рельефы и надписи, которые приписывают Тиглатпаласару I и Салманасару III, в частности одни из старейших в мире пещерных изображений, которые сейчас выставлены в Британском музее. Надписи из этих экспедиций отмечают ключевой момент в ранних гидрогеологических исследованиях.

Местные предания гласят, что Александр Македонский посетил пещеры во время своего персидского похода. Также, согласно одной из историй, Зу аль-Карнайн, которого часто отождествляют с Македонским, искал целебные воды Бирклейнских пещер, чтобы избавиться от рогообразных наростов. Вода, как сообщается, вылечила его, закрепив репутацию пещер как места мифического значения.

Кроме исторических и легендарных ассоциаций, современные исследования Бирклейнских пещер обнаружили доказательства человеческой деятельности, достигающие позднего неолита. Исследования, проведенные под руководством доктора Андреаса Шахнера в 2004 году, задокументировали ассирийские реликвии и исследовали археологические остатки, что еще больше осветило культурную и историческую важность этой местности.

Важно

До сих пор такого не было: археологи впервые в истории нашли артефакты народа Каска (фото)

Сегодня Бирклейнские пещеры остаются популярным местом для туристов и любителей истории. Посетители могут исследовать запутанные речные системы пещер и древние надписи, которые дают представление о стремлении человечества понять мир природы.

Ранее Фокус писал, где именно Александр Македонский разбил персов.

А также мы рассказывали о "носороге" под трассой. Археологи обнаружили 1500-летний каменный гроб римской эпохи, который весит 750 килограммов.