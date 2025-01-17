Важнейшая мозаика римской эпохи: что узнали ученые

Почти 200 лет назад археологи обнаружили в Помпеях масштабную мозаику, изображающую победу Александра Македонского над персидским войском. Недавно ученые установили, что ее элементы буквально искали по всему миру.

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Мозаика с изображением Александра Македонского, найденная в Помпеях, создана с использованием почти 2 миллионов каменных и минеральных кусочков. Как обнаружили ученые, эти элементы привезли далеко из-за пределов древней империи Александра, пишет Live Science.

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Исследование освещает, как материалы, известные как тессеры, происходят из карьеров, разбросанных по всей Европе, включая Италию и Пиренейский полуостров, а также регионы Туниса. Эта находка демонстрирует разветвленность торговых сетей того времени, выходивших далеко за пределы исторических владений Александра, которые простирались от Балкан до современного Пакистана.

Александрова мозаика, которой около 2 000 лет, была похоронена во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. Найденная в 1831 году в роскошном Доме Фавна в Помпеях, эта работа сейчас экспонируется в Национальном археологическом музее Неаполя.

Описанная как "важнейшая мозаика римской эпохи", она изображает македонского лидера Александра Македонского и его войско, которое одерживает победу над персидским царем Дарием III в Битве при Исси в 333 г. до н. э. Примечательно, что на изображении присутствует одинокое дерево, что является отсылкой к "битве за сухое дерево", название которой сохранилось в арабских и средневековых текстах.

Современные реставрационные работы на мозаике начались в 2020 году с использованием передовых неинвазивных методов. Портативная рентгеновская флуоресценция (pXRF) позволила исследователям проанализировать состав тессер, обнаружив использование десяти различных цветов, включая оттенки белого, розового, желтого, зеленого и синего. Эти цвета были соединены с исключительной точностью для создания драматических художественных эффектов.

Лицо Александра, в частности, отличается сложным расположением розовых тессерин с вариациями яркости, отражающими различные химические составы.

Исследователи проследили происхождение тессеры в древних карьерах, которые использовали во времена Римской империи. Например, некоторые белые камни были связаны с карьерами Marmor Lunensis в Италии, действовавшими между I веком до нашей эры и III веком нашей эры. Насыщенно-розовые куски могли происходить из Португалии, желтые тессеры — из Симитуса в Тунисе, а темно-красные камни — с мыса Матапан в Греции.

Интересно, что удалось найти следы современных материалов, таких как натуральный воск и гипс, которые, вероятно, применялись во время прошлых реставрационных работ для защиты мозаики. Внутренний осмотр обнаружил пробелы в гипсовом слое на нижней стороне мозаики, что потенциально может поставить под угрозу ее структурную стабильность — ключевой вопрос для дальнейшей консервации.

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Это исследование не только проливает свет на художественную и культурную ценность мозаики, но и демонстрирует важность тщательной реставрации для сохранения одного из важнейших произведений античного искусства для будущих поколений.

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