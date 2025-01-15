Первый в своем роде: археологи нашли древний храм в Городе Давида (фото)

Во время раскопок в Городе Давида археологи обнаружили высеченный в скале храм, который датируется VIII веком до н. э. Как отмечают ученые, это место — уникальный источник знаний о древних религиозных практиках.

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На восточном склоне Города Давида, в пределах Иерусалимского национального парка, археологи раскопали уникальное сооружение с восемью высеченными в скалах камерами. Это место, датируемое VIII веком до н. э., является первым известным ритуальным сооружением такого рода в Иерусалиме и предлагает новое понимание периода Первого храма, пишет Arkeonews.

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Недавние исследования свидетельствуют о том, что это сооружение, площадью примерно 220 квадратных метров, использовали для ритуальных практик во времена правления иудейских царей. Восемь соединенных между собой комнат высечены в скале и содержали отдельные объекты.

Артефакты из этого места предоставляют дополнительный контекст его использования и окончательного упадка Фото: Vladimir Naikhin, Israel Antiquities Authority

Среди них алтарь с дренажным каналом, винодельческий пресс и большой стоячий камень, который, как полагают, играл центральную роль в ритуальных мероприятиях. Археологи также заметили V-образную резьбу на полу одной из комнат, которая, по их предположениям, могла служить опорой для треноги.

Руководитель раскопок Эли Шукрон, который работает от имени Управления древностей Израиля, объяснил, что сооружение вышло из употребления во времена правления царя Езекии в VIII веке до н. э. Исторические свидетельства описывают религиозные реформы Езекии, которые централизовали поклонение в Иерусалимском храме — главном центре еврейской религиозной жизни.

Артефакты из этого места, среди которых горшки для приготовления пищи, кувшины с древнееврейскими надписями, скарабеи, грузики для ткацкого станка и декоративные печати, предоставляют дополнительный контекст его использования и окончательного упадка. Засыпка сооружения строительным материалом еще больше подтверждает его обесценивание после реформ.

Впервые частично открытое в 1909 году британским исследователем Монтегю Паркером, это место претерпело значительный прогресс во время раскопок, начавшихся в 2010 году. Сохранность сооружения и его богатая коллекция артефактов подчеркивают культурное и историческое значение Города Давида.

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Министр культурного наследия Израиля Амихай Элиягу отметил важность этого открытия, заявив: "Это уникальное сооружение в Городе Давида является весомым доказательством древнего наследия Иерусалима. Такие находки углубляют наше понимание истоков еврейской культуры и веры".

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