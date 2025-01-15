Перший у своєму роді: археологи знайшли стародавній храм у Місті Давида (фото)

Під час розкопок у Місті Давида археологи виявили висічений у скелі храм, який датується VIII століттям до н. е. Як зазначають вчені, це місце — унікальне джерело знань про стародавні релігійні практики.

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На східному схилі Міста Давида, в межах Єрусалимського національного парку, археологи розкопали унікальну споруду з вісьмома висіченими в скелях камерами. Це місце, датоване VIII століттям до н. е., є першою відомою ритуальною спорудою такого роду в Єрусалимі і пропонує нове розуміння періоду Першого храму, пише Arkeonews.

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Нещодавні дослідження свідчать про те, що цю споруду, площею приблизно 220 квадратних метрів, використовували для ритуальних практик за часів правління юдейських царів. Вісім з'єднаних між собою кімнат висічені в скелі і містили окремі об'єкти.

Артефакти з цього місця надають додатковий контекст його використання та остаточного занепаду Фото: Vladimir Naikhin, Israel Antiquities Authority

Серед них вівтар з дренажним каналом, виноробний прес і великий стоячий камінь, який, як вважають, відігравав центральну роль у ритуальних заходах. Археологи також помітили V-подібне різьблення на підлозі однієї з кімнат, яке, за їхніми припущеннями, могло слугувати опорою для триноги.

Керівник розкопок Елі Шукрон, який працює від імені Управління старожитностей Ізраїлю, пояснив, що споруда вийшла з ужитку за часів правління царя Єзекії у VIII столітті до н. е. Історичні свідчення описують релігійні реформи Єзекії, які централізували поклоніння в Єрусалимському храмі — головному центрі єврейського релігійного життя.

Артефакти з цього місця, серед яких горщики для приготування їжі, глечики з давньоєврейськими написами, скарабеї, тягарці для ткацького верстата та декоративні печатки, надають додатковий контекст його використання та остаточного занепаду. Засипання споруди будівельним матеріалом ще більше підтверджує її знецінення після реформ.

Вперше частково відкрите у 1909 році британським дослідником Монтегю Паркером, це місце зазнало значного прогресу під час розкопок, що розпочалися у 2010 році. Збереженість споруди та її багата колекція артефактів підкреслюють культурне та історичне значення Міста Давида.

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Міністр культурної спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу відзначив важливість цього відкриття, заявивши: "Ця унікальна споруда в Місті Давида є вагомим доказом стародавньої спадщини Єрусалиму. Такі знахідки поглиблюють наше розуміння витоків єврейської культури та віри".

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