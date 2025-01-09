Нерозгадана таємниця Будинків Дракона: хто і навіщо їх збудував (фото)

У самому серці другого за величиною острова Греції, Евбеї, ховається таємниця — 23 стародавні мегалітичні споруди, відомі як Будинки Дракона. Вчені не знають, хто їх збудував, та мають одні лише теорії щодо призначення цих пам’яток.

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Однією з нерозгаданих таємниць Стародавньої Греції є Будинки Дракона — мегалітичні споруди невідомого походження. Розташовані в гірських районах Охі та Стіра, ці загадкові споруди, що датуються докласичним періодом Стародавньої Греції, продовжують спантеличувати дослідників, пише Arkeonews.

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Будинки Дракона, або "дракоспіти", отримали свою назву не від міфічних істот, а від терміну, яким місцеве населення називало людей з неймовірною силою Фото: Wikiwand

Будинки Дракона, або "дракоспіти", отримали свою назву не від міфічних істот, а від терміну, яким місцеве населення називало людей з неймовірною силою. Накладені один на одного камені, часто монолітні й прямокутні, утворюють міцні споруди, що нагадують піраміди. Попри відсутність фундаментів, ці споруди витримали випробування часом та дійшли до наших часів неушкодженими.

Одним із найнезвичніших аспектів цих стародавніх споруд є їхнє розміщення на великій висоті, що часто перевищує 1 400 метрів. Наприклад, з Будинку Дракона на горі Охі відкривається панорамний вид на навколишню місцевість, що наводить на думку про його призначення, пов'язане зі спостереженням або обороною.

Таємничості додає конструкція даху, яка включає отвір, що дозволяє сонячному або місячному світлу потрапляти всередину — особливість, що нагадує стародавні астрономічні практики.

Ці споруди витримали випробування часом та дійшли до наших часів неушкодженими Фото: Wikiwand

Англійський географ Джон Хокінс був першим дослідником Будинку Дракона на горі Охі у XIX столітті. Він припустив, що це місце слугувало храмом. Подальші дослідження виміряли розміри та орієнтацію споруд, виявивши можливу прив'язку до сходу Сіріуса близько 1100 року до нашої ери.

Це відкриття підтверджує теорії про те, що будинки могли функціонувати як місця поклоніння або ранні обсерваторії. Археологічні знахідки, включаючи кераміку, кістки тварин і написи, також свідчать про те, що їх використовували впродовж кількох століть.

Місцеві традиції пропонують різні інтерпретації Будинків Дракона. Дехто вважає, що це були фермерські будинки або військові укриття, інші пов'язують їхнє походження з божественним, називаючи давньогрецьких богів їхніми творцями. Попри численні розкопки та дослідження, зокрема роботу професора Ніколаоса К. Муцопулоса в середині XX століття, багато питань залишаються без відповідей. Написи, знайдені на фрагментах кераміки, продовжують не піддаватися перекладу, додаючи інтриги.

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Доки щасливцям не вдасться відшукати остаточні відповіді, ці мегалітичні дива залишатимуться захопливою таємницею історичного ландшафту Греції. Незалежно від того, чи слугували вони домівками, храмами або обсерваторіями, Будинки Дракона Евбеї спонукають нас замислитися над можливостями та віруваннями їхніх творців.

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