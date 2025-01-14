Гучна знахідка: археологи розкопали унікальний скарб золотих римських монет (фото)

Неподалік від Люксембурга дослідники виявили скарб зі 141 золотої монети, викарбуваних між 364 і 408 роками нашої ери. Найрідкіснішими є монети імператора Євгенія, відомого своїм короткочасним та неспокійним правлінням.

Related video

Поблизу міста Хольцтум, розташованого на північ від Люксембурга, археологи знайшли скарб римських золотих монет, датованих другою половиною IV століття нашої ери. Колекція зі 141 монети дає рідкісний погляд на монетарну і політичну історію Римської імперії між 364 і 408 роками нашої ери, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Знахідка, про яку оголосив Національний інститут археологічних досліджень (INRA), включає монети, викарбувані за часів правління дев'яти римських імператорів. Серед представлених імператорів виділяється один: Євгеній, короткочасний правитель Західної Римської імперії, монети якого вважаються надзвичайно рідкісними.

Монети викарбувані за часів правління дев'яти римських імператорів Фото: C. Nosbusch / INRA

Євгеній, за підтримки впливового полководця Арбогаста, недовго утримував владу з 392 по 394 рік нашої ери. Його правління відоме спробою відродити язичницькі практики під час піднесення християнства, що призвело до напруженості у відносинах з імператором Східної Римської імперії Феодосієм I. Кульмінацією цього конфлікту стала битва при Фригіді, де Євгеній зазнав поразки і був страчений, що закріпило панування християнства в імперії.

Розкопки, проведені з 2020 по 2024 рік під наглядом INRA, спільно зі службою розмінування армії Люксембургу, зберігалися в таємниці через небезпеку, яку становили боєприпаси часів Другої світової війни на цій території.

Важливо

Розкрили секрети вікінгів: знайдені в України артефакти змінюють світову історію (фото)

Окрім монет, які оцінюються приблизно в 308 600 євро, на цьому місці вдалося знайти залишки пізньоримського бургуса — невеликої укріпленої вежі, що використовувалася для спостереження за кордонами імперії. Команда також виявила поховання, що дають змогу глибше зрозуміти життя на кордоні імперії в IV столітті.

Раніше Фокус писав про свастику на середньовічному артефакті. Досі вчені не знаходили схожих предметів у Норвегії, що викликало в дослідників питання.

А також ми розповідали про таємну дорогу короля Карла XII часів Північної війни.