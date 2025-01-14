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Технологии и наука

Громкая находка: археологи раскопали уникальный клад золотых римских монет (фото)

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Фото: C. Nosbusch / INRA | Неподалеку от Люксембурга исследователи обнаружили клад из 141 золотой монеты

Неподалеку от Люксембурга исследователи обнаружили клад из 141 золотой монеты, отчеканенных между 364 и 408 годами нашей эры. Самыми редкими являются монеты императора Евгения, известного своим кратковременным и беспокойным правлением.

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Вблизи города Хольцтум, расположенного к северу от Люксембурга, археологи нашли клад римских золотых монет, датированных второй половиной IV века нашей эры. Коллекция из 141 монеты дает редкий взгляд на монетарную и политическую историю Римской империи между 364 и 408 годами нашей эры, пишет Arkeonews.

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Находка, о которой объявил Национальный институт археологических исследований (INRA), включает монеты, отчеканенные во времена правления девяти римских императоров. Среди представленных императоров выделяется один: Евгений, кратковременный правитель Западной Римской империи, монеты которого считаются чрезвычайно редкими.

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Монеты отчеканены во времена правления девяти римских императоров
Фото: C. Nosbusch / INRA

Евгений, при поддержке влиятельного полководца Арбогаста, недолго удерживал власть с 392 по 394 год нашей эры. Его правление известно попыткой возродить языческие практики во время подъема христианства, что привело к напряженности в отношениях с императором Восточной Римской империи Феодосием I. Кульминацией этого конфликта стала битва при Фригиде, где Евгений потерпел поражение и был казнен, что закрепило господство христианства в империи.

Раскопки, проведенные с 2020 по 2024 год под наблюдением INRA, совместно со службой разминирования армии Люксембурга, хранились в тайне из-за опасности, которую представляли боеприпасы времен Второй мировой войны на этой территории.

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Кроме монет, которые оцениваются примерно в 308 600 евро, на этом месте удалось найти остатки позднеримского бургуса — небольшой укрепленной башни, которая использовалась для наблюдения за границами империи. Команда также обнаружила захоронения, позволяющие глубже понять жизнь на границе империи в IV веке.

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