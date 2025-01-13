Раскрыли секреты викингов: найденные в Украине артефакты меняют мировую историю (фото)

Пирофиллитовые диски викингов, найденные в Украине, стали источником важной информации о средневековой навигации. Ученые считают, что благодаря этим артефактам древние мореплаватели ориентировались задолго до появления компасов.

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Археологическая находка из Украины восхитила историков и исследователей, демонстрируя малоизвестный аспект средневековой навигации. Считается, что пирофиллитовые диски, найденные в этом регионе, дают представление о древних методах навигации, которые предшествовали магнитному компасу, пишет Curiosmos.

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Эти артефакты, датированные XII-XIII веками, изготовлены из пирофиллита — мягкого, легко поддающегося резьбе камня, который обычно использовали для средневековых орудий труда и религиозных предметов.

Диски имеют сложные узоры из концентрических колец и радиальных линий Фото: O. Veremeychyk

Диски имеют сложные узоры из концентрических колец и радиальных линий, что указывает на назначение, которое выходит за пределы обычного ремесла. Найденные в ключевых средневековых поселениях, таких как Киев, Листвен и Любеч, эти диски были частью культурного обмена между местными жителями и скандинавскими торговцами вдоль известного торгового Пути из варяг в греки.

Историки исследуют идею, что эти артефакты могли служить солнечными компасами — инструментами, необходимыми для навигации викингов-исследователей. В солнечных компасах обычно использовали центральную палочку или гномон, который отбрасывал тень на обозначенный диск, что позволяло морякам определять направление движения по положению солнца.

Хотя на украинских дисках не обнаружено гномов, сложная резьба позволяет предположить, что подобную функцию могли выполнять временные маркеры, возможно, нарисованные углем или мелом.

Эта гипотеза находит поддержку в сравнении с навигационными инструментами викингов, найденными в Гренландии и Балтийском регионе, которые имеют схожую конструкцию с украинскими дисками. Однако региональные адаптации, такие как различия в размерах центральных отверстий, намекают на локальные модификации в их использовании. Эти вариации демонстрируют динамичный обмен знаниями между скандинавскими и местными общинами в средневековую эпоху.

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Несмотря на эти убедительные связи, истинное назначение пирофиллитовых дисков остается неопределенным. Если эта теория подтвердится, она осветит сложный подход к навигации и обогатит наше понимание изобретательности викингов и средневекового технологического обмена.

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