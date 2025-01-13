Розкрили секрети вікінгів: знайдені в України артефакти змінюють світову історію (фото)

Пірофілітові диски вікінгів, знайдені в України, стали джерелом важливої інформації про середньовічну навігацію. Вчені вважають, що завдяки цим артефактами древні мореплавці орієнтувалися задовго до появи компасів.

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Археологічна знахідка з України захопила істориків і дослідників, демонструючи маловідомий аспект середньовічної навігації. Вважається, що пірофілітові диски, знайдені в цьому регіоні, дають уявлення про стародавні методи навігації, які передували магнітному компасу, пише Curiosmos.

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Ці артефакти, датовані XII-XIII століттями, виготовлені з пірофіліту — м'якого каменю, що легко піддається різьбленню, який зазвичай використовували для середньовічних знарядь праці та релігійних предметів.

Диски мають складні візерунки з концентричних кілець і радіальних ліній Фото: O. Veremeychyk

Диски мають складні візерунки з концентричних кілець і радіальних ліній, що вказує на призначення, яке виходить за межі звичайного ремесла. Знайдені у ключових середньовічних поселеннях, таких як Київ, Листвен та Любеч, ці диски були частиною культурного обміну між місцевими жителями та скандинавськими торговцями вздовж відомого торгового Шляху із варягів у греки.

Історики досліджують ідею, що ці артефакти могли слугувати сонячними компасами — інструментами, необхідними для навігації вікінгів-дослідників. У сонячних компасах зазвичай використовували центральну паличку або гномон, який відкидав тінь на позначений диск, що дозволяло морякам визначати напрямок руху за положенням сонця.

Хоча на українських дисках не виявлено гномонів, складне різьблення дозволяє припустити, що подібну функцію могли виконувати тимчасові маркери, можливо, намальовані вугіллям або крейдою.

Ця гіпотеза знаходить підтримку в порівнянні з навігаційними інструментами вікінгів, знайденими в Гренландії та Балтійському регіоні, які мають схожу конструкцію з українськими дисками. Однак регіональні адаптації, такі як відмінності в розмірах центральних отворів, натякають на локальні модифікації у їхньому використанні. Ці варіації демонструють динамічний обмін знаннями між скандинавськими та місцевими громадами в середньовічну епоху.

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Попри ці переконливі зв'язки, справжнє призначення пірофілітових дисків залишається невизначеним. Якщо ця теорія підтвердиться, вона висвітлить складний підхід до навігації та збагатить наше розуміння винахідливості вікінгів і середньовічного технологічного обміну.

Раніше Фокус писав про свастику на середньовічному артефакті. Досі вчені не знаходили схожих предметів у Норвегії, що викликало в дослідників питання.

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