Найважливіша мозаїка римської епохи: що довідалися вчені

Майже 200 років тому археологи виявили в Помпеях масштабну мозаїку, що зображає перемогу Александра Македонського над перським військом. Нещодавно вчені встановили, що її елементи буквально шукали по усьому світу.

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Мозаїка із зображенням Александра Македонського, знайдена в Помпеях, створена з використанням майже 2 мільйонів кам'яних і мінеральних шматочків. Як виявили вчені, ці елементи привезли далеко з-за меж стародавньої імперії Александра, пише Live Science.

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Дослідження висвітлює, як матеріали, відомі як тессери, походять із кар'єрів, розкиданих по всій Європі, включаючи Італію та Піренейський півострів, а також регіони Тунісу. Ця знахідка демонструє розгалуженість торгівельних мереж того часу, що виходили далеко за межі історичних володінь Александра, які простягалися від Балкан до сучасного Пакистану.

Мозаїка Александра, якій близько 2 000 років, була похована під час катастрофічного виверження Везувію у 79 році нашої ери. Віднайдена в 1831 році в розкішному Будинку Фавна в Помпеях, ця робота зараз експонується в Національному археологічному музеї Неаполя.

Описана як "найважливіша мозаїка римської епохи", вона зображує македонського лідера Александра Македонського та його військо, яке здобуває перемогу над перським царем Дарієм ІІІ у Битві при Іссі в 333 р. до н. е. Примітно, що на зображенні присутнє самотнє дерево, що є відсиланням до "битви за сухе дерево", назва якої збереглася в арабських та середньовічних текстах.

Сучасні реставраційні роботи на мозаїці розпочалися у 2020 році з використанням передових неінвазивних методів. Портативна рентгенівська флуоресценція (pXRF) дозволила дослідникам проаналізувати склад тессер, виявивши використання десяти різних кольорів, включно з відтінками білого, рожевого, жовтого, зеленого та синього. Ці кольори були поєднані з винятковою точністю для створення драматичних художніх ефектів.

Обличчя Александра, зокрема, вирізняється складним розташуванням рожевих тессерин з варіаціями яскравості, що відображають різноманітні хімічні склади.

Дослідники простежили походження тессери в стародавніх кар'єрах, які використовували за часів Римської імперії. Наприклад, деякі білі камені були пов'язані з кар'єрами Marmor Lunensis в Італії, що діяли між I століттям до нашої ери та III століттям нашої ери. Насичено-рожеві шматки могли походити з Португалії, жовті тессери — з Сімітуса в Тунісі, а темно-червоне каміння — з мису Матапан у Греції.

Цікаво, що вдалося знайти сліди сучасних матеріалів, таких як натуральний віск і гіпс, які, ймовірно, застосовувалися під час минулих реставраційних робіт для захисту мозаїки. Внутрішній огляд виявив прогалини в гіпсовому шарі на нижньому боці мозаїки, що потенційно може поставити під загрозу її структурну стабільність — ключове питання для подальшої консервації.

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Це дослідження не лише проливає світло на мистецьку та культурну цінність мозаїки, але й демонструє важливість ретельної реставрації для збереження одного з найважливіших творів античного мистецтва для майбутніх поколінь.

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