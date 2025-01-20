Місце, де закінчується світ: що відомо про Бірклейнські печери

Неподалік від міста Діярбакир, Туреччина, розташований комплекс печер, які пов’язані зі стародавніми міфами та легендами. Ассирійці вважали, що саме з цих печер починається річка Тигр.

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Бірклейнські печери, розташовані у провінції Діярбакир, Туреччина, здавна пов'язані з давніми міфами та історичними переказами. Ці печери, які, на думку ассирійців, були "кінцем світу" і витоком річки Тигр, розкривають шари історії, що охоплюють тисячоліття, пише Arkeonews.

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Розташовані всього за 15 кілометрів від центру міста Діярбакир, Бірклейнські печери містять написи, рельєфи та артефакти, що датуються ассирійським та візантійським періодами. Взаємопов'язана система печер складається з п'яти секцій, де підземні річки протікають через природні тунелі, перш ніж вийти на поверхню.

Ці водні шляхи, які ассирійські царі приймали за джерела річки Тигр, надихнули їх залишити написи та рельєфи, деяким з яких понад 3 000 років.

Частина бронзових воріт Салманасара III з його палацу в Балаваті Фото: Public Domain

Однією з визначних постатей, пов'язаних із печерами, є Салманасар III, ассирійський цар, який очолив експедицію до регіону у 852 році до нашої ери. Вважаючи це місце справжнім джерелом річки Тигр, він задокументував свої відкриття у написах біля печери.

Нижній вхід до печери досі містить рельєфи та написи, які приписують Тіглатпаласару I та Салманасару III, зокрема одні з найстаріших у світі печерних зображень, які зараз виставлені у Британському музеї. Написи з цих експедицій відзначають ключовий момент у ранніх гідрогеологічних дослідженнях.

Місцеві перекази свідчать, що Александр Македонський відвідав печери під час свого перського походу. Також, згідно з однією з історій, Зу аль-Карнайн, якого часто ототожнюють з Македонським, шукав цілющі води Бірклейнських печер, щоб позбутися рогоподібних наростів. Вода, як повідомляється, вилікувала його, закріпивши репутацію печер як місця міфічного значення.

Окрім історичних та легендарних асоціацій, сучасні дослідження Бірклейнських печер виявили докази людської діяльності, що сягають пізнього неоліту. Дослідження, проведені під керівництвом доктора Андреаса Шахнера у 2004 році, задокументували ассирійські реліквії та дослідили археологічні залишки, що ще більше висвітлило культурну та історичну важливість цієї місцевості.

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Сьогодні Бірклейнські печери залишаються популярним місцем для туристів та любителів історії. Відвідувачі можуть дослідити заплутані річкові системи печер і стародавні написи, які дають уявлення про прагнення людства зрозуміти світ природи.

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