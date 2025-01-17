Досі такого не було: археологи вперше в історії знайшли артефакти народу Каска (фото)

Про народ Каска, який населяв північ Анатолії в епоху бронзи, відомо тільки з хетських історичних записів. Проте нещодавно археологи вперше знайшли артефакти, які безпосередньо пов’язані з цими племенами.

Related video

Під час розкопок в печері Іньоню, розташованій на півночі Туреччини, археологи виявили артефакти бронзового віку, що можуть бути першими матеріальними свідченнями існування народу Каска. Про цей народ досі було відомо лише з хетських записів, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Каска, також відомі як каскани, гагси або каскії, були давньою групою, що населяла віддалені долини між північними кордонами Хетського царства і Чорним морем. Згідно з історичними записами, вони займалися свинарством та ткацтвом льону, але не залишили писемності чи постійних міст.

Археологи вперше знайшли артефакти, які безпосередньо пов"язані з народом Каска Фото: Assoc. Prof. Hamza Ekmen

Історичні записи з хетських джерел зображують каскійців як грізних нападників, які, користуючись перевагами гірської місцевості, здійснювали набіги на Хетську імперію. Близько 1400 року до н. е. вони успішно захопили ключові хетські релігійні міста, зокрема Нерік і Зальпу, закріпивши своє місце в історії як постійний супротивник імперії.

Третій шар печери Іньоню, що датується пізнім бронзовим віком (1650-1200 рр. до н. е.), виявив важливі артефакти, які пов'язані з цим маловідомим народом. Хамза Екмен, науковий керівник розкопок, зазначив, що знайдені об'єкти, включаючи інструменти, зброю і печатки, мають схожість з артефактами хетської епохи, але виділяються своїми унікальними характеристиками, що свідчить про їхню культурну ідентичність.

Розкопки в печері Іньоню також виявили її значення як найдавнішого відомого поселення в західному Причорномор'ї, з доказами проживання людей, ще 6 500 років тому, в епоху енеоліту. Археологи знайшли предмети з п'яти різних періодів поселення, в тому числі матеріали, пов'язані з хеттами, домінуючою цивілізацією пізнього бронзового віку. Серед знайдених артефактів — кинджал, ідентичний кинджалу, знайденому в хетському місті Шапінува, і дерев'яні платформи, які, як вважають, слугували сховищами або житловими приміщеннями.

Екмен відзначив важливість цих відкриттів для майбутніх досліджень, заявивши, що печера Іньоню може бути першою археологічною пам'яткою, яка може бути безпосередньо пов'язана з народом Каска. "Розташування печери і артефакти тісно пов'язані з описами в хетських текстах, що є важливим доказом існування Каска", — пояснив він.

Важливо

Розкрили секрети вікінгів: знайдені в України артефакти змінюють світову історію (фото)

Це місце, яке зараз перебуває під охороною, продовжує залишатися центром археологічних досліджень. Розкопки спрямовані на подальше розкриття таємниць, що оточують Каска і їхню взаємодію з сусідніми цивілізаціями, що дає цінну інформацію про історію Анатолії.

Раніше Фокус писав про останнє відкриття, яке дозволило розкрити правду про останки сестри Клеопатри. Як виявилося, все не так однозначно.

А також ми розповідали, хто і навіщо збудував Будинки Дракона. Вчені мають одні лише теорії щодо призначення цих пам’яток.