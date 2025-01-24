Кровь, убившая неандертальцев: как генетическая несовместимость повлияла на развитие человечества

Ученые обнаружили, что неандертальцы имели редкий резус-антиген, который мог стать причиной вымирания их популяции. Из-за этого скрещивание неандертальцев с Homo sapiens вызывало тяжелые болезни и смерть их потомков.

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Когда ранние современные люди покинули Африку, их эритроциты, возможно, быстро эволюционировали, что помогло им выжить в новых условиях. Однако эта же адаптация могла способствовать вымиранию неандертальцев, как предполагают авторы недавнего исследования, пишет Live Science.

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Группы крови, определяемые антигенами на эритроцитах, играют жизненно важную роль в совместимости иммунной системы. Хотя многие знакомы с группами крови ABO и резус-фактором, который определяет положительную или отрицательную группу крови, эритроциты гораздо сложнее и содержат сотни других антигенов.

Эти вариации наследуются, что побудило команду из Университета Экс-Марселя во Франции исследовать древние геномы, чтобы проследить эволюционную историю неандертальцев, денисовцев и людей. Исследователи секвенировали геномы людей, живших между 120 000 и 20 000 лет назад, и обнаружили редкую группу крови неандертальцев, которая была потенциально смертельной для их новорожденных.

По словам Стефана Мазьера, ведущего автора и популяционного генетика, неандертальцы имели редкий резус-антиген, несовместимый с ранними Homo sapiens и денисовцами. Эта несовместимость, вероятно, приводила к гемолитической болезни новорожденных во время скрещивания, что вызывало тяжелую анемию или даже смерть у потомков неандертальцев. Хотя современная медицина может лечить резус-несовместимость, 100 000 лет назад такие состояния были бы неизлечимыми, что, возможно, ускорило бы вымирание неандертальцев.

Исследование также показало, что современные варианты гена резус человека произошли от ранних Homo sapiens, которые, вероятно, развили их вскоре после миграции из Африки. Эта адаптация могла произойти на Персидском плато, где давление окружающей среды и рост численности населения способствовали быстрым изменениям в разнообразии эритроцитов. В противоположность этому, неандертальцы и денисовцы демонстрировали ограниченное разнообразие, вероятно, из-за изоляции и инбридинга, что, возможно, еще больше способствовало их вымиранию.

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Это исследование дает представление о том, как древние человеческие адаптации формировали выживание и межвидовые взаимодействия, раскрывая сложные связи между генетикой и историей. Понимание этих эволюционных изменений не только углубляет наши знания о ранних людях, но и демонстрирует хрупкость популяций перед лицом генетических и экологических вызовов.

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