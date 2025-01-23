Драгоценный фрагмент культуры: археологи обнаружили древнее затонувшее судно у побережья Сицилии

Подводные археологи обнаружили затонувшее судно, которое датируется V-VI вв. до н. э., неподалеку от Сицилии. Как отмечают ученые, это открытие является важным для понимания морской истории Средиземноморского региона.

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У южного побережья Сицилии археологи обнаружили место древней кораблекрушения, датируемое V-VI вв. до н. э. Рядом с затонувшим кораблем исследователи нашли несколько каменных и железных якорей, позволяющих заглянуть в морские традиции прошлого, пишет Arkeonews.

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Эта находка освещает ключевую роль Сицилии в древней средиземноморской торговле и культурных обменах. Корабль, похороненный под 6 метрами песка и камня, обнаружили рядом с четырьмя каменными якорями, которые, как полагают, происходят из доисторических времен, и двумя железными якорями, вероятно, с VII века н. э. Один из каменных якорей сломан и, возможно, имел деревянные компоненты.

У южного побережья Сицилии археологи обнаружили место древней кораблекрушения древнего корабля Фото: University of Udine

Эксперты отметили, что судно построено с использованием раннего метода судостроения, в котором доски соединяются, чтобы сформировать корпус. Этот стиль обычно ассоциируется с древними средиземноморскими культурами.

Для изучения структуры корабля исследователи создали трехмерную модель, а также собрали образцы с места аварии для дальнейшего анализа, чтобы понять, какие материалы использованы.

Профессор Массимо Капулли из Университета Удине объяснил, что корпус, значительно поврежденный моллюсками, требует тщательного обращения, чтобы сохранить его хрупкое состояние. Ученый отметил важность находки для понимания торговых связей между древними греками и карфагенянами — двумя выдающимися цивилизациями, которые когда-то соревновались за контроль над морями, окружавшими Сицилию.

Франческо Паоло Скарпинато, региональный советник по вопросам культурного наследия Сицилии, отметил значение кораблекрушения как "драгоценного фрагмента" подводного культурного наследия Сицилии.

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Это открытие является частью проекта "Каукана" — исследовательской инициативы, направленной на изучение подводного культурного наследия Сицилии. Начатый в 2017 году, проект продолжает открывать новые страницы древней морской истории Средиземноморского региона.

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