Дорогоцінний фрагмент культури: археологи виявили древнє затонуле судно біля узбережжя Сицилії

Підводні археологи виявили затонуле судно, яке датується V-VI ст. до н. е., неподалік від Сицилії. Як зазначають вчені, це відкриття є важливим для розуміння морської історії Середземноморського регіону.

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Біля південного узбережжя Сицилії археологи виявили місце стародавньої корабельної аварії, що датується V-VI ст. до н. е. Поряд із затонулим кораблем дослідники знайшли кілька кам'яних і залізних якорів, що дають змогу зазирнути в морські традиції минулого, пише Arkeonews.

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Ця знахідка висвітлює ключову роль Сицилії в давній середземноморській торгівлі та культурних обмінах. Корабель, похований під 6 метрами піску і каменю, виявили поруч із чотирма кам'яними якорями, які, як вважають, походять із доісторичних часів, і двома залізними якорями, ймовірно, з VII століття н. е. Один із кам'яних якорів зламаний і, можливо, мав дерев'яні компоненти.

Біля південного узбережжя Сицилії археологи виявили місце стародавньої корабельної аварії Фото: University of Udine

Експерти відзначили, що судно побудовано з використанням раннього методу суднобудування, в якому дошки з'єднуються, щоб сформувати корпус. Цей стиль зазвичай асоціюється зі стародавніми середземноморськими культурами.

Для вивчення структури корабля дослідники створили тривимірну модель, а також зібрали зразки з місця аварії для подальшого аналізу, щоб зрозуміти, які матеріали використані.

Професор Массімо Капуллі з Університету Удіне пояснив, що корпус, значно пошкоджений молюсками, вимагає ретельного поводження, щоб зберегти його крихкий стан. Вчений відзначив важливість знахідки для розуміння торгівельних зв'язків між давніми греками і карфагенянами — двома видатними цивілізаціями, які колись змагалися за контроль над морями, що оточували Сицилію.

Франческо Паоло Скарпінато, регіональний радник з питань культурної спадщини Сицилії, наголосив на значенні корабельної аварії як "дорогоцінного фрагмента" підводної культурної спадщини Сицилії.

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Це відкриття є частиною проєкту "Каукана" — дослідницької ініціативи, спрямованої на вивчення підводної культурної спадщини Сицилії. Розпочатий у 2017 році, проєкт продовжує відкривати нові сторінки давньої морської історії Середземноморського регіону.

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