Датується часами тетрархії: археологи розкопали рідкісний артефакт римлян (фото)

На півночі Ізраїлю археологи виявили стародавній межовий камінь римської епохи. На думку дослідників, знахідка датується кінцем III століття н. е., а саме періодом реформ імператора Діоклетіана.

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У Тель-Авелі Бейт-Мааха, Ізраїль, археологи розкопали римський межовий камінь. Цей стародавній артефакт, що датується періодом тетрархії, дає цінну інформацію про давнє землеволодіння, динаміку поселень та адміністративні практики Римської імперії, пише Arkeonews.

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Знахідка, яку пов'язують із реформами імператора Діоклетіана, проливає світло на те, як керували та організовували територіальні кордони наприкінці III століття нашої ери.

Базальтовий камінь із грецьким текстом надає нову інформацію про дві раніше невідомі географічні назви Фото: T. Rogovski

Базальтовий камінь із грецьким текстом надає нову інформацію про дві раніше невідомі географічні назви — Тіртас і Голгофа, які можуть співвідноситися з місцями, задокументованими під час досліджень Західної Палестини у XIX столітті.

Знахідка також вперше ідентифікує імперського геодезиста, або "цензора", що поглиблює наше розуміння соціально-економічної та географічної історії регіону.

Камінь завдовжки 101 см, завширшки до 48 см і завтовшки 20-23 см, ймовірно, спочатку використовували для демаркації аграрних кордонів у рамках податкових реформ Діоклетіана. Хоча його попереднє місцезнаходження залишається невизначеним, близькість до місця розкопок дозволяє припустити, що він залишився в цьому районі.

Цей межовий камінь є частиною ширшої колекції з понад 20 подібних маркерів, знайдених у регіоні, які демонструють економічні та адміністративні зміни, що відбулися за часів римської тетрархії. Модель управління Діоклетіана розділила імперію між двома старшими правителями (августами) та їхніми молодшими колегами (цезарями), що ознаменувало значний зсув в імперському управлінні.

Розкопками, проведеними у 2022 році, керували професор Наама Яхалом-Мак і доктор Нава Паніц-Коен з Інституту археології Єврейського університету, а також професор Роберт Маллінс з Тихоокеанського університету Азуса. Розшифровкою напису займалися доктор Авнер Еккер і професор Узі Лейбнер.

"Це відкриття є свідченням ретельної адміністративної реорганізації Римської імперії за часів тетрархії, — коментує професор Лейбнер. — Воно пропонує відчутний зв'язок з життям людей, які керували складними системами майже два тисячоліття тому".

Доктор Еккер додав: "Згадка про раніше невідомі географічні назви і нового імперського геодезиста демонструє, як навіть скромні знахідки можуть значно розширити наше розуміння минулого".

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Камінь з Тель-Авеля Бейт-Мааха розкриває взаємозв'язок між місцевими моделями поселення та імперською політикою, слугуючи важливим шматочком пазла в розумінні економічного та адміністративного ландшафту римського Близького Сходу.

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