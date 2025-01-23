Датируется временами тетрархии: археологи раскопали редкий артефакт римлян (фото)
На севере Израиля археологи обнаружили древний межевой камень римской эпохи. По мнению исследователей, находка датируется концом III века н. э., а именно периодом реформ императора Диоклетиана.
В Тель-Авеле Бейт-Мааха, Израиль, археологи раскопали римский межевой камень. Этот древний артефакт, датируемый периодом тетрархии, дает ценную информацию о древнем землевладении, динамике поселений и административных практиках Римской империи, пишет Arkeonews.
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Находка, которую связывают с реформами императора Диоклетиана, проливает свет на то, как управляли и организовывали территориальные границы в конце III века нашей эры.
Базальтовый камень с греческим текстом предоставляет новую информацию о двух ранее неизвестных географических названиях — Тиртас и Голгофа, которые могут соотноситься с местами, задокументированными во время исследований Западной Палестины в XIX веке.
Находка также впервые идентифицирует имперского геодезиста, или "цензора", что углубляет наше понимание социально-экономической и географической истории региона.
Камень длиной 101 см, шириной до 48 см и толщиной 20-23 см, вероятно, первоначально использовали для демаркации аграрных границ в рамках налоговых реформ Диоклетиана. Хотя его предыдущее местонахождение остается неопределенным, близость к месту раскопок позволяет предположить, что он остался в этом районе.
Этот межевой камень является частью более широкой коллекции из более 20 подобных маркеров, найденных в регионе, которые демонстрируют экономические и административные изменения, произошедшие во времена римской тетрархии. Модель управления Диоклетиана разделила империю между двумя старшими правителями (августами) и их младшими коллегами (цезарями), что ознаменовало значительный сдвиг в имперском управлении.
Раскопками, проведенными в 2022 году, руководили профессор Наама Яхалом-Мак и доктор Нава Паниц-Коэн из Института археологии Еврейского университета, а также профессор Роберт Маллинс из Тихоокеанского университета Азуса. Расшифровкой надписи занимались доктор Авнер Эккер и профессор Узи Лейбнер.
"Это открытие является свидетельством тщательной административной реорганизации Римской империи во времена тетрархии, — комментирует профессор Лейбнер, — Оно предлагает ощутимую связь с жизнью людей, которые управляли сложными системами почти два тысячелетия назад".
Доктор Эккер добавил: "Упоминание о ранее неизвестных географических названиях и новом имперском геодезисте демонстрирует, как даже скромные находки могут значительно расширить наше понимание прошлого".
Камень из Тель-Авеля Бейт-Мааха раскрывает взаимосвязь между местными моделями поселения и имперской политикой, служа важным кусочком пазла в понимании экономического и административного ландшафта римского Ближнего Востока.
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