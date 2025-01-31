Отличная сохранность: в Германии археологи раскопали 4500-летнее кладбище (фото)

Во время раскопок в центральной Германии археологи обнаружили кладбище культуры колоколообразных бокалов. Исследуя захоронения, ученые обнаружили могилы воинов, которые удивительно хорошо сохранились.

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Во время строительных работ в Германии археологи обнаружили 4500-летнее кладбище, связанное с культурой колоколообразных бокалов. Место захоронения, расположенное вблизи Фердерштедта в районе Зальцланда, содержит десять могил, в том числе три захоронения воинов, пишет Arkeonews.

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Культура колоколообразных бокалов, названная так по характерным керамическим сосудам, придерживалась особых обычаев захоронения, которые часто включали погребальные предметы, которые должны были сопровождать умерших в потустороннем мире.

Три человека похоронены в одном кургане Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Руководитель проекта археолог Сюзанна Фридерих из Государственного управления по сохранению наследия и археологии Саксонии-Анхальт подтвердила, что все три человека похоронены в одном кургане в сгорбленном положении лицом на восток. Женщин обычно клали на правом боку, а мужчин — на левом.

Среди самых заметных артефактов, найденных в могилах, — керамический сосуд в форме колокола, диаметром примерно 15 сантиметров, обнаруженный в одном из центральных захоронений. В другой могиле обнаружили каменный нарукавник для защиты руки — как заявили ученые, это указывает на мужчину-охотника или воина.

В третьем захоронении археологи обнаружили два наконечника стрел возле спины умершего, а также слабые следы колчана, который со временем истлел, но оставил отпечаток в отложениях.

Как отметила Фридерих: "Эта емкость для стрел сделана из органического материала и уничтожилась. Лишь другой цвет и структура осадка указывают на то, что погибший похоронен со своим снаряжением".

Отличная сохранность этих могил объясняется их глубиной и окружающей лессовой глиной. Руководитель раскопок Кристиан Лау объяснил, что "могилы не были размещены на поверхности, как это часто наблюдается в случае с искусственно насыпанными могилами. Зато могильная яма была выкопана через верхние слои почвы и лессовую глину до песка и заполнена несмешанной лессовой глиной". Если бы тела непосредственно контактировали с песком, их состояние значительно ухудшилось бы.

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Открытие сделали в рамках археологической оценки, проведенной в преддверии расширения SuedOstLink, крупного проекта по передаче постоянного тока, охватывающего примерно 540 километров от Вольмирштедта возле Магдебурга до места Изар в Баварии. Сейчас ученые продолжают исследовать место находки, чтобы выяснить больше деталей об этих древних захоронениях.

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