Лучше всего задокументировано римское судебное дело: 1900-летний свиток оказался важным документом

Ученые обнаружили, что свиток из Израильского управления древностей ошибочно классифицирован как набатейский документ. На самом деле это запись судебного дела на греческом языке, которая является самым длинным юридическим текстом такого рода, найденным в Иудейской пустыне.

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Недавно ученые расшифровали 1900-летний свиток, найденный в Иудейской пустыне. Оказалось, что это — римский документ с описанием судебного дела о мошенничестве, произошедшем незадолго до восстания Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.), пишет Arkeonews.

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Папирус, хранящийся в Израильском управлении древностей с 1950-х годов, первоначально ошибочно классифицировали как набатейский документ. Свиток, написанный на греческом языке, теперь признан самым длинным юридическим текстом такого рода, найденным в Иудейской пустыне.

Доктор Анна Долганова из Австрийской академии наук, которая возглавила дальнейшие исследования, заявила: "Мы говорим о чрезвычайном папирусе с многих точек зрения".

На самом деле это запись судебного дела на греческом языке Фото: Shai Halevi

В нем записаны заметки прокурора, который готовился к судебному процессу по делу о мошенничестве, а также стенограммы судебных заседаний под наблюдением римского чиновника. Ученые считают, что в этом деле фигурировали двое подсудимых евреев, Саул и Гедалий, которые могли быть связаны с событиями, предшествовавшими еврейскому восстанию против римского господства.

Ханна Коттон Палтиэль, почетный профессор Еврейского университета в Иерусалиме, определила истинное происхождение документа в 2014 году, просматривая архивы Израильского управления древностей. Как рассказала исследовательница, она упорядочивала папирусы, "...и когда я увидела, что они написаны на "набатейском языке", я взорвалась: "Для меня это греческое!".

Это открытие стало толчком для дальнейших исследований, что привело к совместной работе доктора Анны Долгановой, профессора Фрица Миттофа из Венского университета, Коттона Палтиэля и доктора Авнера Эккера из Еврейского университета, опубликованной в Tyche.

Документ, названный "Папирус Коттон" в честь исследовательницы, содержит 133 строки юридических заметок времен императора Адриана (117-138 гг. н. э.). В нем подробно описывается дело о мошенничестве, в котором Саул и Гедалий якобы подделали документы, связанные с продажей и освобождением рабов, чтобы уклониться от уплаты налогов. Как заявила доктор Эккер: "Это самое задокументированное римское судебное дело из Иудеи, за исключением суда над Иисусом".

По римскому законодательству, такие преступления, как подделка документов и налоговое мошенничество, карались суровым наказанием, включая каторгу или смертную казнь. Папирус также содержит наскоро написанный протокол судебного процесса и заметки, которыми обменивались прокуроры, но ключевые детали, такие как место проведения судебного процесса и правовой статус обвиняемого, остаются неопределенными из-за отсутствия отдельных частей свитка.

Кроме правовых последствий, этот документ вносит свой вклад в дискуссию о рабстве в древнееврейском обществе. Из текста следует, что Саул и его отец владели несколькими рабами, хотя неясно, были ли они евреями.

Судьба судебного дела остается неизвестной, поскольку его могло прервать восстание Бар-Кохбы, что, возможно, заставило его владельца оставить папирус в пещерах Иудейской пустыни, где он пролежал почти 2000 лет.

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Это открытие предоставляет ценные свидетельства о древних правовых системах и социальных структурах в еврейских общинах во времена римского господства. "Документация дает нам редкое представление о римских судебных процедурах и о том, как работала правовая система в восточных провинциях империи", — отметил профессор Миттоф.

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