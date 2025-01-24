Датируется I в. до н. э.: археологи нашли редкий артефакт на Сицилии (фото)

Во время исследования сооружения поздней республиканской эпохи археологи обнаружили форму для литья маски Медузы Горгоны. Это открытие является важной частью истории Финциады, археологического памятника римской эпохи.

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На Сицилии археологи нашли форму для маски, которая может изображать Медузу из греческой мифологии. Этот артефакт проливает свет на культурные практики и ремесла древнего сицилийского поселения, предлагая ценную информацию о его социальной и экономической структуре, пишет Arkeonews.

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Археологический памятник Финциада, что находится в провинции Агридженто, расположенный на системе холмов, простирающейся с востока на запад примерно на 8 километров. Эта местность, которую часто называют "Гора Ликата", граничит с горой Сан-Анджело на востоке и аллювиальной равниной на севере.

Стратегическое расположение позволяло контролировать прибрежные гавани и иметь доступ к реке Сальсо, исторически известной как Гимера, которая соединяла регион с внутренними районами Сицилии.

Одной из выдающихся находок является форма для литья масок, которая, вероятно, изображает Медузу Фото: Finziade Project / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

Раскопки сосредоточили на сооружении, названном "Дом 18", здании поздней республиканской эпохи, которое со временем претерпело значительные трансформации. В начале первого века до нашей эры оно превратилось в ремесленную мастерскую, специализировавшуюся на изготовлении масок.

Одной из выдающихся находок является форма для литья масок, которая, вероятно, изображает Медузу. Медуза, одна из трех Горгон, символизировала как опасность, так и защиту. Ее изображение часто украшали декоративные предметы и архитектурные элементы, служа талисманом, который, по поверью, отгонял зло.

Наряду с формой Медузы исследователи обнаружили множество других форм, что свидетельствует о важности этого ремесла для местной экономики и культурных традиций. Эта деятельность, похоже, играла важную роль в древней Финциаде, сочетая экономическую необходимость с символическим артистизмом.

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Раскопки, которые начались в прошлом году, являются частью проекта "Финциада", совместной работы Археологического парка Долины храмов Агригенто и Национального исследовательского совета Катании (CNR). Этот проект направлен на исследование многогранной истории Финциады и ее роли в экономической и культурной эволюции римской Сицилии.

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