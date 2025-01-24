Датується I ст. до н. е.: археологи знайшли рідкісний артефакт на Сицилії (фото)

Під час дослідження споруди пізньої республіканської епохи археологи виявили форму для лиття маски Медузи Горгони. Це відкриття є важливою частиною історії Фінціади, археологічної пам’ятки римської епохи.

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На Сицилії археологи знайшли форму для маски, яка може зображати Медузу з грецької міфології. Цей артефакт проливає світло на культурні практики і ремесла давнього сицилійського поселення, пропонуючи цінну інформацію про його соціальну та економічну структуру, пише Arkeonews.

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Археологічна пам'ятка Фінціада, що знаходиться в провінції Агрідженто, розташована на системі пагорбів, що простягається зі сходу на захід приблизно на 8 кілометрів. Ця місцевість, яку часто називають "Гора Ліката", межує з горою Сан-Анджело на сході та алювіальною рівниною на півночі.

Стратегічне розташування дозволяло контролювати прибережні гавані та мати доступ до річки Сальсо, історично відомої як Гімера, яка з'єднувала регіон з внутрішніми районами Сицилії.

Однією з визначних знахідок є форма для лиття масок, яка, ймовірно, зображає Медузу Фото: Finziade Project / Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

Розкопки зосередили на споруді, названій "Будинок 18", будівлі пізньої республіканської епохи, яка з часом зазнала значних трансформацій. На початку першого століття до нашої ери вона перетворилася на ремісничу майстерню, що спеціалізувалася на виготовленні масок.

Однією з визначних знахідок є форма для лиття масок, яка, ймовірно, зображає Медузу. Медуза, одна з трьох Горгон, символізувала як небезпеку, так і захист. Її зображення часто прикрашали декоративні предмети та архітектурні елементи, слугуючи талісманом, який, за повір'ям, відганяв зло.

Поряд із формою Медузи дослідники виявили безліч інших форм, що свідчить про важливість цього ремесла для місцевої економіки та культурних традицій. Ця діяльність, схоже, відігравала важливу роль у стародавній Фінціаді, поєднуючи економічну необхідність із символічним артистизмом.

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Розкопки, які розпочалися минулого року, є частиною проєкту "Фінціада", спільної роботи Археологічного парку Долини храмів Аґріґенто та Національної дослідницької ради Катанії (CNR). Цей проєкт спрямований на дослідження багатогранної історії Фінціади та її ролі в економічній і культурній еволюції римської Сицилії.

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