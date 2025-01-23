Смертельно небезпечні пастки: як річки ртуті опинилися у гробниці першого імператора Китаю

Гробниця першого імператора Китаю досі до кінця недосліджена через небезпечні пастки та ріки ртуті, що становлять загрозу для науковців. Нещодавно вчені знайшли відповідь на одне з питань: звідки там стільки ртуті.

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Величний поховальний комплекс першого імператора Китаю є свідченням як його амбіцій, так і постійного прагнення до безсмертя. Відомий як Мавзолей Цінь Ши Хуан-ді, цей древній об'єкт вшановує пам'ять правителя, який об'єднав Китай і заснував династію Цінь, пише Heritage Daily.

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Історичні свідчення показують, що Цінь Ши Хуан-ді був зациклений на ідеї вічного життя і доклав чимало зусиль, щоб забезпечити собі безсмертя. Він відправляв експедиції на пошуки міфічних місць, таких як гора Пенглай, де, за повір'ям, мешкали безсмертні, що володіли таємницею вічного існування.

За іронією долі, його невпинні пошуки призвели до смерті, оскільки історики сходяться на думці, що вживання ним еліксирів на основі ртуті спричинило сильне отруєння, пошкодивши його мозок і печінку.

Інтер'єр мавзолею залишається майже недослідженим, але описи з "Історичних записів" Сима Цяня пропонують незвичайні деталі. Як повідомляється, ртуть використовували для зображення великих річок Китаю, таких як Янцзи і Жовта річка, а також моря, і все це під небесною картою.

У 2016 році наукове дослідження навколо цього місця виявило концентрацію ртуті, що значно перевищує типові рівні, що свідчить про те, що історичні розповіді можуть бути правдивими.

Археологічні дослідження в місті Сюньян, провінція Анькан, нещодавно виявили докази, що пов'язують регіональні шахти з видобутку кіноварі з ртуттю, яку використовували в мавзолеї. Ці знахідки узгоджуються з історичними записами часів династії Цінь, в яких згадується "ртутна гора" в окрузі Сюньян.

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Близькість Сюньяна до мавзолею — приблизно 100 кілометрів — і його значні запаси ртуті, що становлять приблизно 20% від загальних запасів Китаю, підтверджують теорію про те, що саме цей регіон постачав ртуть, використану у величному похованні Першого імператора.

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